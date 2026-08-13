Inveready ficha al exgestor de las sicav de los March para relanzar True Value y enfocarla en banca privada

El objetivo inmediato de Inveready Public Markets es aumentar los activos gestionados de 200 a 250 millones de euros.

La gestora relanza True Value como Inveready Public Markets y prepara el lanzamiento de nuevos fondos alternativos líquidos (FIL y SIL).

Inveready ha fichado a José Luis Palma, exgestor de las sicav de Banca March, para liderar su apuesta en banca privada y altos patrimonios.

Ofensiva de Inveready para atacar el mercado de la banca privada y los altos patrimonios. El grupo inversor de capital privado fundado por Josep Maria Echarri ha relanzado su filial gestora True Value Investments como Inveready Public Markets para penetrar en este nicho con nuevos fondos y un fichaje de campanillas.

La gestora ha incorporado a José Luis Palma, exgestor de las sicav institucionales de Banca March (Torrenova, Bellver y Lluc), como responsable de la nueva línea de negocio de Inveready Public Markets SGIIC.

La firma ultima el lanzamiento de nuevos productos alternativos líquidos mediante el formato de fondos de inversión libre (FIL) o sociedades de inversión libre (SIL), figuras societarias que han ganado peso en la industria financiera española junto al capital riesgo desde que el Gobierno puso coto a las sicav. Palma será quien lleve estos vehículos.

Palma, que empezó de auditor en KPMG y goza de gran prestigio en la industria, atesora una larga experiencia como gestor y analista de renta variable en entidades como BBVA Suiza, Bankia Bolsa, Belgravia Capital y March Asset Management.

En esta última, se responsabilizó de las populares sicav institucionales de coinversión de la familia March, donde administraba 2.200 millones de euros, más del 40% del volumen total del brazo de inversión de Banca March. Estas tres sicav están entre las más grandes de España.

Inveready Public Markets parte de los 200 millones de euros que hasta ahora gestionaba True Value Investments, y el primer objetivo con los nuevos fondos es tocar los 250 millones, según fuentes del grupo Inveready.

Pese a este nuevo rumbo, los cuatro fondos históricos de True Value seguirán funcionando con normalidad, con Alejandro Estebaranz al frente de sus carteras. Ambas líneas de negocio serán complementarias y se desarrollarán en paralelo.

Nuevas vías para crecer

Su buque insignia de pequeñas cotizadas globales y sesgo value sube más de un 5% este año tras ganar un 4% el año pasado. Mientras que José Luis Benito continuará como CEO de la gestora.

True Value ya disponía antes de dos FIL de renta fija de alto rendimiento con gestión delegada por parte de Andbank WM. Pero los socios de Inveready quieren hacer crecer esta pata y explorar nuevas vías mediante los hedge funds españoles, dado que, en la actualidad, "la gestión tradicional del value en bolsa está más complicada de hacer crecer", tal y como sostienen estas fuentes.

Inveready se hizo con el control total de True Value Investments en 2025 tras adquirir el 49,99% que no controlaba. Había entrado en el capital con un 50,01% en 2022.