¿Buscas una cuenta 100% online y sin comisiones? Así puedes abrir la tuya en imagin paso a paso

Puedes abrir tu cuenta online sin comisiones de imagin desde el móvil, en pocos minutos, y empezar a operar sin costes ocultos ni acudir a una oficina.

Las claves

Las claves Generado con IA La cuenta online de imagin permite abrir una cuenta 100% digital y sin comisiones, gestionando todas las operaciones desde el móvil. No exige domiciliar la nómina ni contratar otros productos para acceder a ventajas como transferencias gratuitas, tarjeta sin costes y control de gastos desde la app. La app de imagin ofrece herramientas para clasificar gastos, programar pagos, recibir notificaciones en tiempo real y abrir huchas digitales para ahorrar. Se puede solicitar la tarjeta de débito gratuita y realizar pagos en cualquier divisa sin comisiones adicionales, además de acceder a promociones y recompensas exclusivas.

La banca digital ya es una realidad con la que convivimos. Es más, en España lideramos la transformación de los hábitos de pago en Europa, pues el 79% de los consumidores españoles reconoce que prefiere operar a través de las alternativas digitales que existen, según datos de la encuesta Payments and Open Banking. Es una tendencia al alza que ha cambiado la manera de gestionar nuestras finanzas y, en consecuencia, nuestra relación con el dinero.

Ahora bien, ¿qué entidades permiten abrir una cuenta 100% online y sin comisiones? Una de las más cómodas, seguras y que además te echan una mano en la operativa del día a día es la cuenta online sin comisiones de imagin, con la que puedes operar desde el móvil sin asumir comisiones de apertura, de mantenimiento ni por tener tarjeta o hacer transferencias. Además, con acceso a herramientas para controlar el gasto y otras ventajas poco habituales en cuentas tradicionales. Te contamos todo lo que tienes que saber.

¿Qué debe tener una cuenta 100% online y sin comisiones en 2026?

Una cuenta online en pleno 2026 tiene que ser sencilla, muy fácil de utilizar y que de verdad sea posible operar desde el móvil sin acudir a una oficina para hacer cualquier trámite. Además:

Operar sin comisiones de apertura, sin costes de mantenimiento ni cualquier otro gasto extra por operar a diario.

Los usuarios quieren que su app del banco sea 'todoterreno' para controlar mejor los gastos sin acudir a apps externas.

Entender en qué gastamos el dinero, automatizar pagos, controlar suscripciones y tener una imagen clara de nuestras finanzas.

Cómo abrir una cuenta imagin paso a paso desde el móvil

Imagin Imagin

La cuenta online sin comisiones de imagin cumple con lo anterior, pues es una cuenta 100% digital desde la que puedes gestionar tu dinero desde el móvil, sin comisiones de apertura ni de mantenimiento. Además de hacer transferencias, consultar movimientos, programar pagos, domiciliar recibos y acceder a estadísticas de control de gasto.

Además, incluye tarjeta de débito sin costes de emisión ni mantenimiento. Y podrás hacer todo lo que imagines (domiciliar la nómina, contratar un seguro, abrir una hucha digital, solicitar una hipoteca, empezar a invertir) sin necesidad de acudir a una oficina. El proceso para abrir una cuenta online en imagin te llevará pocos minutos y es así de sencillo:

Descarga la app de imagin (disponible en Android e iOS). Date de alta como cliente de imagin con tus datos personales. Verifica tu identidad con una foto de tu DNI o de tu pasaporte. Añade información adicional sobre el uso que le vas a dar a la cuenta de imagin y tu situación laboral (autónomo, estudiante, asalariado, desempleado…). Confirma tus datos ¡y empieza a operar!

Todo lo que puedes hacer desde la app de imagin

Una vez abierta tu cuenta online sin comisiones de imagin, ya puedes empezar a operar. La ventaja más importante es la ausencia de comisiones, pero hay otros beneficios a los que tendrás acceso solo por ser cliente de imagin, sin necesidad de domiciliar tu nómina ni contratar otros productos para acceder a ellos:

Consultar el saldo y recibir notificaciones de tus movimientos en tiempo real.

Hacer transferencias nacionales e internacionales sin coste y enviar Bizum.

Domiciliar facturas, suscripciones o servicios, así como programar pagos automáticos.

Sacar dinero en efectivo en uno de los más de 11.000 cajeros de la red de CaixaBank sin coste con tu tarjeta.

Acceso a promociones exclusivas, cashback por tus compras, experiencias digitales como imagin Music o iniciativas con impacto social, como imaginPlanet.

Así puedes controlar tus gastos con la cuenta online sin comisiones

Imagin Imagin

Otro de los aspectos más interesantes de imagin, y al que le podrás sacar mucho partido, es a la posibilidad de entender mejor tus finanzas y cómo gastas tu dinero. La app de imagin clasifica automáticamente los movimientos por categorías (alimentación, transporte, ocio, recibos…) para ayudarte a entender cuánto presupuesto destinas a cada partida.

También puedes activar notificaciones en tiempo real, programar pagos habituales (alquiler, suministros, suscripciones…) y abrir huchas digitales con un objetivo de ahorro concreto. Es la manera más sencilla de organizar tu dinero sin recurrir a apps externas ni tener que transferir la información.

Tarjeta, nómina y otras funciones útiles en el día a día

Al abrir tu cuenta online sin comisiones de imagin, podrás solicitar una tarjeta asociada a tu cuenta (te la envían gratis a casa), que no tiene comisiones de emisión ni de mantenimiento, y la puedes utilizar tanto dentro como fuera de España. Por ejemplo, podrás pagar en cualquier divisa sin comisiones por parte de imagin (aplicando el tipo de cambio de Mastercard) para evitar sobrecostes en pagos internacionales.

En el día a día, podrás vincular tu tarjeta fácilmente a Apple Pay o Google Wallet para hacer más sencillo y rápido el pago móvil. Además, desde la app de imagin podrás bloquear la tarjeta si la pierdes, ajustar límites diarios de gasto o activar y desactivar pagos online.

¿Y es necesario domiciliar la nómina para disfrutar de estas ventajas? En absoluto. Son beneficios a los que accedes solo por ser cliente de imagin, aunque si decides domiciliar tu nómina (1 de cada 2 clientes lo hacen) puedes conseguir hasta 250€ o un cupón de hasta 400€ para gastar en la tienda Facilitea. Y también hasta 500€ extra por invitar a 10 amigos a que se unan a la app de imagin (50€ por amigo).

Preguntas frecuentes sobre la cuenta online sin comisiones de imagin

¿Qué es una cuenta online sin comisiones de imagin?

Una cuenta online sin comisiones es una cuenta bancaria que no aplica costes de apertura ni de mantenimiento, y permite operar de forma 100% digital.

¿Se puede abrir completamente online?

Así es. El proceso de abrir una cuenta online en imagin no te llevará más de unos minutos y lo puedes hacer desde el móvil a través de la app de imagin.

¿Qué operaciones puedo hacer desde la app de imagin?

Consultar saldo, hacer transferencias, gestionar recibos, programar pagos, controlar gastos, acceder a promociones, cashback, invertir, solicitar una hipoteca…

¿Incluye tarjeta asociada?

Sí, una tarjeta de débito sin costes de emisión ni mantenimiento.

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