Mutuactivos amplía los servicios de sus canales digitales para facilitar las gestiones a sus clientes

El área privada online también ofrece acceso a fichas detalladas de productos y a contenido informativo sobre economía e inversión.

Los clientes pueden consultar en tiempo real la evolución y rentabilidad de sus inversiones, acceder a gráficos interactivos y realizar gestiones como suscripciones o traspasos desde la web o la app.

La gestora ha mejorado la estructuración de la información, diferenciando visualmente los fondos nacionales de los internacionales registrados en Luxemburgo.

Mutuactivos ha ampliado los servicios de sus canales digitales para facilitar la gestión y el seguimiento de inversiones a sus clientes.

Marcharse de vacaciones no está reñido con seguir haciendo un seguimiento exhaustivo de las inversiones. Para lograrlo, juegan un papel fundamental los canales digitales, que permiten consultar las carteras desde cualquier lugar y en cualquier momento en tiempo real.

Conscientes de ello, en Mutuactivos están continuamente incorporando nuevos servicios que puedan facilitar las gestiones y el día a día de sus clientes.

Recientemente, en la gestora han mejorado la información que ofrecen con una nueva estructura que permite diferenciar a simple vista los fondos de inversión nacionales y los internacionales (registrados en Luxemburgo).

La mejora obedece al inicio de la operativa de la entidad en Luxemburgo, donde ya cuenta con dos fondos registrados: Mutuafondo Flexible Bonds y Mutuafondo FI.

Hasta hace poco, estos fondos formaban parte del catálogo de productos nacionales. Sin embargo, con su traslado a la plaza europea, estos productos han pasado a formar parte del catálogo de fondos internacionales, división que se aprecia desde hace unas semanas tanto al entrar en la zona privada web como en la app de Mutuactivos.

Consultas en tiempo real

En un entorno cada vez más digitalizado, Mutuactivos apuesta por la tecnología para ofrecer a sus clientes una experiencia más ágil, intuitiva y completa. A través de sus canales digitales (web y app), los ahorradores pueden consultar en tiempo real la evolución de todas las inversiones, con un desglose detallado de la rentabilidad por producto, ya sean fondos de inversión, carteras gestionadas, planes de pensiones o seguros de ahorro.

Este es un ecosistema que permite controlar las inversiones desde cualquier lugar, incluso en vacaciones.

Igualmente pueden visualizar gráficos interactivos que muestran el comportamiento histórico de sus activos financieros desde el momento de su contratación hasta la fecha actual.

Además, a través de la web y la app, los clientes pueden realizar múltiples gestiones: suscribir participaciones en fondos de inversión —tanto propios como de otras gestoras—, realizar traspasos entre fondos o hacia carteras gestionadas, y efectuar aportaciones a planes de pensiones o seguros de ahorro. Todo ello con unos pocos clics y sin necesidad de desplazamientos.

Por su parte, desde el área privada también se puede acceder a las fichas detalladas de los productos contratados y al blog informativo de Mutuactivos, donde se publican artículos y podcast sobre actualidad económica, productos financieros y formación en inversión.