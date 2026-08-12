Flinket integra la tecnología de Upvest para lanzar en Europa los ETF con seguros 'unit linked'

El primer producto desarrollado es myETF, que permite invertir desde 3.000 euros en una selección de 100 ETFs, con el objetivo de gestionar 100 millones en pocos años.

Upvest aporta servicios de ejecución de órdenes, liquidación y custodia, permitiendo construir productos sobre ETFs, fondos tradicionales y otros activos.

La plataforma de Flinket cubre todo el ciclo de vida del producto y cumple con los requisitos regulatorios europeos.

Flinket y Upvest se alían para facilitar a las aseguradoras europeas el lanzamiento digital de productos de inversión basados en seguros unit linked.

Flinket, la insurtech española especializada en infraestructura digital para productos de seguro unit linked, y Upvest, proveedor europeo de infraestructura de inversión basada en API, han unido sus capacidades para facilitar a aseguradoras el desarrollo y lanzamiento de productos de inversión basados en seguros de forma íntegramente digital y conforme al marco regulatorio europeo.

La plataforma de Flinket cubre el ciclo de vida completo del producto (onboarding, evaluación de idoneidad, administración de pólizas, documentación y presentación de informes sobre PRIIP e IDD) e integra los procesos exigidos por el marco europeo para los productos de inversión basados en seguros, lo que facilita el cumplimiento normativo de las aseguradoras.

Por su parte, la alemana Upvest aporta la ejecución de órdenes, liquidación o custodia, entre otros, y estos productos pueden construirse sobre prácticamente cualquier clase de activo invertible, desde fondos cotizados (ETF, en inglés) y fondos tradicionales hasta carteras más amplias, y con cualquier aseguradora asociada.

Esta integración permite a las entidades financieras desarrollar soluciones de inversión basadas en seguros a través de un único punto de integración.

"El mercado europeo está evolucionando hacia modelos de distribución del ahorro mucho más digitales y flexibles, pero la complejidad de construir y operar productos de inversión basados en seguros sigue siendo una barrera importante. Resolver ese reto será clave para aprovechar una de las mayores oportunidades de crecimiento del sector financiero y asegurador en la próxima década", señala Gabriela Orille, CEO y cofundadora de Flinket.

Según Orille, su plataforma permitiría a las aseguradoras interesadas lanzar soluciones de inversión sobre esta premisa "en meses, no en años".

El primer producto desarrollado sobre la plataforma de Flinket es myETF. Como publicó este periódico, Flinket se ha asociado con la aseguradora MGC para lanzar la primera plataforma digital de ETF a través de seguros unit linked con eficiencia fiscal.

Con un mínimo de inversión de 3.000 euros y una comisión anual del 1%, se parte de un universo de 100 ETF de las principales gestoras internacionales. myETF cuenta con gestionar 100 millones de euros en dos o tres años.

Así, myETF constituye la primera implementación de referencia de las capacidades de Flinket, a la que seguirán nuevos productos con otras aseguradoras y clases de activos en Europa.