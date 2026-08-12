Alicia Koplowitz liquida por completo sus posiciones en Indra y Amadeus pero entra en Repsol y Aena

El patrimonio total gestionado por Morinvest bajó un 5,83% en el primer semestre de 2026, alcanzando los 620,2 millones de euros, pero logró una rentabilidad semestral del 4,32%.

En el ámbito internacional, Morinvest ha reducido su exposición en Nvidia y Amazon, mientras que ha aumentado en Microsoft, Alphabet y Berkshire Hathaway.

La empresaria ha realizado nuevas inversiones en Repsol (715.000 euros) y Aena (280.000 euros), manteniendo también participación en Banco Santander.

Alicia Koplowitz, a través de su sicav Morinvest, ha vendido todas sus posiciones en Indra y Amadeus.

Morinvest, la sicav de la empresaria Alicia Koplowitz, se ha deshecho por completo de sus posiciones en Indra y Amadeus.

También ha entrado en Repsol y Aena, que junto con Banco Santander son las únicas empresas españolas que mantiene en su cartera.

En concreto, ha liquidado los 557.000 euros que había invertido en Indra y los 116.000 euros de Amadeus.

Por su parte, ha comprado acciones de Aena por un importe de 280.000 euros y de Repsol por 715.000 euros.

En cuanto a Banco Santander, su participación ha subido de los 127.000 euros del segundo semestre de 2025 a los 134.000 actuales, según consta en el último informe financiero de la sicav disponible en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Ámbito internacional

Tras estos movimientos, la renta variable cotizada española suma un valor total de 1,13 millones de euros en su cartera, lo que representa un 0,19% del patrimonio total del vehículo.

En el ámbito internacional, la sicav ha mostrado un comportamiento mixto en la valoración de sus principales activos cotizados en Wall Street.

En el caso de Nvidia, el valor de su posición descendió desde los 6,3 millones de euros que registraba a finales de 2025 (un 0,96% del patrimonio) hasta los 4,6 millones de euros (0,75% de la cartera) al cierre de junio.

Igualmente, la valoración de la participación en Amazon pasó de 5,7 millones de euros (0,87%) a 3,6 millones de euros (0,58%).

Por el contrario, la exposición patrimonial en Microsoft aumentó desde los 5,3 millones de euros previos (0,80%), hasta rozar los 5,8 millones de euros (0,93% de la cartera).

De la misma forma, el valor total invertido en Alphabet (Google) ascendió de 2,2 a 3 millones de euros (0,48%), mientras que la valoración del paquete en Berkshire Hathaway se incrementó hasta rozar los 9,4 millones de euros (un 1,5% del patrimonio del fondo).

Al término de los primeros seis meses de 2026, el patrimonio total gestionado por Morinvest se situó en los 620,2 millones de euros, lo que representa una reducción del 5,83% respecto a los 658,6 millones de euros contabilizados al cierre del ejercicio 2025.

Por último, el vehículo de inversión obtuvo en el semestre una rentabilidad del 4,32%, superando el rendimiento acumulado por la Letra del Tesoro a 1 año (1,14%).