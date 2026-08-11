Nomade Nation levanta 1,8 millones en una ronda liderada por Prodinco para lanzar más 'campers' premium

La empresa ampliará su red propia con nuevos concesionarios en Terrassa y Madrid, y reforzará su presencia en Francia, Bélgica, Alemania, Italia y Dinamarca.

Nomade Nation facturó 6 millones de euros en 2025 y prevé alcanzar los 11 millones en 2026, logrando por primera vez resultados positivos desde su fundación.

Nomade Nation ha cerrado una ronda de financiación de 1,8 millones de euros liderada por Prodinco para impulsar su crecimiento.

Nomade Nation, compañía española especializada en el diseño y fabricación de campers premium, ha cerrado una ronda de financiación de 1,8 millones de euros, liderada por Prodinco y con la participación de los actuales inversores de la empresa.

La operación permitirá a la Nomade Nation acelerar su siguiente fase de crecimiento, centrada principalmente en tres áreas: expansión comercial en Europa, apertura de nuevos puntos de venta propios y desarrollo de dos nuevos modelos.

La ronda llega en un momento de fuerte crecimiento para la compañía. Nomade Nation cerró 2025 con una facturación de 6 millones de euros y prevé alcanzar los 11 millones en 2026, lo que supondría un crecimiento de alrededor del 83%. Durante este ejercicio, además, la empresa ha alcanzado resultados positivos por primera vez desde su fundación en 2022.

Actualmente, Nomade Nation comercializa sus vehículos en España y cuenta con una red de distribución internacional en Francia, Bélgica, Alemania, Italia y Dinamarca. Durante 2027, la compañía prevé reforzar su presencia en estos mercados, aumentando el número de puntos de venta y mejorando especialmente su red de servicio y postventa.

Parte de la inversión se destinará también al desarrollo de la red propia de la marca. Tras la apertura de su espacio en Valencia, Nomade Nation inaugurará en septiembre un nuevo concesionario en Terrassa (Barcelona), próximo a su centro de producción de Montcada i Reixac, y prevé abrir un segundo establecimiento en la Comunidad de Madrid a mediados de 2027.

La compañía también ampliará su actual gama de vehículos, formada por los modelos Neo, Neo S, Space y Space S, con el lanzamiento de dos nuevas propuestas. El primero de estos modelos se presentará a finales de 2026.

La empresa transforma vehículos Fiat Ducato en espacios de vida móviles diseñados y fabricados artesanalmente, "combinando diseño, funcionalidad y libertad de movimiento".