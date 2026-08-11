Banco Sabadell y Amundi amplían su acuerdo en gestión de activos hasta 2035

En 2020, Sabadell vendió su gestora de fondos a Amundi por 430 millones de euros.

Amundi ha incrementado sus activos gestionados en las redes de Sabadell de 20.000 a cerca de 30.000 millones de euros.

El acuerdo, iniciado en 2020 y previsto hasta 2030, suma cinco años más y beneficia a más de 200.000 clientes.

Banco Sabadell y Amundi amplían su acuerdo de distribución de soluciones de inversión hasta 2035.

Banco Sabadell, el cuarto grupo bancario más grande de España, que presta servicio a aproximadamente 7 millones de clientes a través de canales digitales y más de 1.000 oficinas, y Amundi, la mayor gestora europea de activos, han ampliado su acuerdo para la distribución de las soluciones de inversión de Amundi a través de las redes de Sabadell en España.

El acuerdo, que comenzó en 2020 y cuya vigencia inicial se extendía hasta 2030, se ha ampliado ahora por un periodo adicional de cinco años, hasta 2035.

Los clientes de Banco Sabadell tienen acceso a una amplia gama de soluciones de ahorro e inversión, “respaldadas por la experiencia y las capacidades de Amundi en gestión activa, pasiva y mercados privados”, conforme al comunicado del banco vallesano.

Más de 200.000 clientes mantienen productos de inversión gestionados a través de la plataforma de Sabadell Asset Management y Amundi.

“La combinación del conocimiento de Banco Sabadell sobre las necesidades de sus clientes y la experiencia global de Amundi en gestión de activos ha contribuido al crecimiento del negocio”, según el banco catalán.

Al mismo tiempo, Amundi ha reforzado aún más su presencia en España y ha incrementado su volumen de activos gestionados, pasando de 20.000 millones de euros en 2020 a cerca de 30.000 millones en activos correspondientes a clientes de las redes de Banco Sabadell al cierre de 2025. Según Inverco, el volumen bajo gestión total en España de la gestora gala, contando con otros clientes, asciende a más de 47.600 millones de euros.

Cabe recordar que, justo antes de la pandemia, en 2020, Banco Sabadell vendió a Amundi su gestora de fondos (Sabadell Asset Management) por 430 millones de euros. La operación se formalizó y completó en junio de 2020.