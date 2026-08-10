Los consejos de Mutuactivos para el verano

Se recomienda contar con asesoramiento profesional para tomar decisiones racionales y evitar errores por emociones.

Destacan la importancia de mantener una cartera diversificada para afrontar la incertidumbre estacional.

Aconsejan no invertir dinero que se pueda necesitar a corto plazo y mantener la calma ante sobresaltos del mercado.

Mutuactivos recomienda confiar en la estrategia de inversión definida y evitar cambios impulsivos durante el verano.

Con la tecnología a nuestra disposición las 24 horas del día, es difícil marcharse de vacaciones y olvidarse de la cartera de inversiones. Desconectar al 100% es imposible, ya que no vamos a estar al margen de las noticias de cuanto suceda en los mercados, los conflictos geopolíticos… Estar al tanto de la evolución de los mercados es positivo, pero hay que evitar que esto cause un estrés innecesario.

Para ello, podemos poner en práctica en este periodo una serie de consejos útiles para pasar un verano tranquilo financieramente hablando. Desde Mutuactivos, te proponemos lo siguiente:

1. Confía en tu estrategia de inversión

Confía en tu asesor y en el buen criterio que seguiste a la hora de configurar tu cartera de inversión. El verano es un periodo relativamente corto y, por lo general, no debería ser motivo para modificar una estrategia de inversión bien definida.

En Mutuactivos defendemos una filosofía de inversión basada en el largo plazo. Los objetivos financieros importantes —como complementar la jubilación, preservar el patrimonio o hacerlo crecer— requieren tiempo y constancia. Por eso, es recomendable revisar periódicamente la cartera, pero evitando cambios frecuentes que respondan más al momento que a una reflexión estratégica.

2. No inviertas el dinero que necesites a corto plazo

Una buena cartera de inversión debe estar hecha pensando en el largo plazo, que es el horizonte en el que mejores resultados se pueden obtener. Como decíamos en el consejo anterior, las eventualidades del verano no deben angustiarnos.

Invertir implica tener paciencia con lo que hay que evitar invertir dinero que puede ser necesario en el corto plazo. Gestionar los ahorros pensando en el futuro ayuda a conseguir mejores rendimientos.

3. No vendas ante un sobresalto

Son numerosos los agostos en los que los mercados han sufrido sobresaltos y caídas bruscas debido a noticias inesperadas. En agosto de 2011, la bolsa cayó durante varias semanas tras conocer que Standard & Poor's retiró la máxima calificación crediticia (la "triple A") a la deuda de Estados Unidos por primera vez en su historia. En agosto de 2024 vivimos el crash del Nikkei; en 2015, asistimos a un lunes negro chino con un desplome del 8,5% de la Bolsa de Shanghái…

Lo mejor es mantener la calma y no tomar decisiones precipitadas (por ejemplo, vender) ante este tipo de noticias inesperadas. Es fundamental tener presentes los objetivos de inversión y el horizonte temporal que nos ayudaron en su momento a definir nuestro posicionamiento estratégico antes de variar drásticamente nuestra cartera por un sobresalto en los mercados.

Como norma general, hay que evitar tomar decisiones apresuradas y basadas en resultados a corto plazo. Antes de tomar cualquier medida, conviene analizar el contexto, valorar su impacto real y recordar que las inversiones deben gestionarse con una visión de conjunto y no en función de acontecimientos aislados.

4. Mantén una cartera diversificada

La diversificación es uno de los mejores aliados frente a la incertidumbre e imprescindible para aportar tranquilidad a los inversores.

Una cartera diversificada, con renta fija, renta variable, liquidez e incluso una pequeña parte en activos alternativos, ayuda a capear los altibajos, también los que tienen lugar en verano. Revisa la composición de tu cartera y asegúrate de que está compuesta por activos diversificados. Este es un buen consejo inversor válido para cualquier etapa del año.

5. Cuenta con asesoramiento profesional

Contar con un asesor profesional en materia de inversiones resulta útil porque aporta conocimiento, disciplina y una visión integral que ayudan al inversor a tomar mejores decisiones y evitar errores costosos.

Nuestros profesionales de Mutuactivos AV te ayudarán a evitar decisiones impulsivas en momentos de volatilidad y a tomar decisiones de forma racional, sin que te dejes llevar por el miedo o la euforia de los mercados.

Además, llevará a cabo un seguimiento continuo de tu cartera. Revisará periódicamente la estrategia, introducirá ajustes cuando sea necesario y mantendrá las inversiones alineadas con tus objetivos.

Delegar la gestión y el análisis en expertos te permitirá centrarte en otras actividades con la confianza de que tus inversiones están siendo supervisadas profesionalmente.