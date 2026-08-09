Santiago Moro trae la paz a Metagestión y se propone cerrar el año con 200M en activos

Metagestión está potenciando la gestión discrecional de carteras y adapta sus servicios a los perfiles de riesgo de los clientes.

Fondos como Metafinanzas destacan por su rentabilidad, mientras que Metavalor ha incrementado un 40% sus activos desde la llegada de Moro.

La gestora ha vuelto a centrarse en el análisis fundamental y busca alcanzar los 200 millones de euros en activos bajo gestión para finales de 2026.

Santiago Moro ha devuelto la estabilidad y paz a Metagestión tras años de turbulencias y cambios constantes en la dirección.

Desde 2018, Metagestión había sido un polvorín, con constantes cambios anuales de director general, director de Inversiones o ambos a la vez; idas y venidas de analistas, y números rojos en sus fondos históricos tras tantos giros de guion en su modelo de inversión.

También fueron años de tanteos en el mercado para una posible venta de la gestora, o de fuertes intromisiones en la gestión diaria del fundador y accionista mayoritario, José Alberto Barreras, el que hasta hace poco fue el presidente de la promotora inmobiliaria cotizada Montebalito.

Pero todo cambió en Metagestión, una de las gestoras de activos independientes más antiguas de España, a raíz de la llegada al consejo de Santiago Moro a finales de 2024. A comienzos del 2025, este histórico del sector financiero español -fue uno de los fundadores de la antigua Valira Capital- se hizo cargo de la firma como director general y de Inversiones.

Con Moro al frente, Metagestión ha vuelto a recobrar la paz y la estabilidad. También ayuda que la presidenta de la boutique ahora es Anabel Barreras, la hija del fundador. Más joven, más abierta de mente. El proceso de inversión se ha consolidado y ha vuelto a sus orígenes, el análisis fundamental.

En su punto más alto, antes de la pandemia, Metagestión llegó a administrar alrededor de 600 millones de euros entre fondos de inversión y planes de pensiones. Pero cuando Moro tomó las riendas, apenas quedaban 100 millones fruto de la inestabilidad pasada. Su objetivo ahora es que los fondos vuelvan a ser reconocidos por el mercado, y cuanto menos asentarse en los 200 millones de euros para finales de 2026.

¿Cómo ha dado la vuelta Metagestión a su mala imagen de los últimos años?

Desde mi llegada, hemos reforzado la estabilidad del equipo, cambiando las cosas que no funcionaban, clarificando el proceso de inversión y definiendo con mayor precisión los ámbitos de responsabilidad entre gestión, dirección y accionistas.

La gestora ha trabajado en una estructura más institucionalizada, con comités de inversión, procedimientos de control y una mayor continuidad en la toma de decisiones. Al mismo tiempo, ha buscado mantener una estrategia coherente, basada en análisis fundamental, disciplina de valoración y control del riesgo, evitando que los cambios tácticos se interpreten como modificaciones constantes del enfoque.

Respecto al accionista mayoritario, el objetivo ha sido reforzar la separación entre propiedad, gobierno corporativo y gestión, de modo que las decisiones de inversión correspondan a los profesionales responsables y estén sujetas a los procedimientos internos y regulatorios aplicables.

Antiguamente, los buques insignias de la casa eran Metavalor y Metavalor Internacional. Pero este segundo está en el mínimo legal de patrimonio. ¿Está en riesgo de liquidación o puede revertirse la situación? ¿Hay nuevos fondos estrella que se estén potenciando más?

Metavalor Internacional atraviesa una situación de patrimonio reducido, pero de momento no existe riesgo de liquidación, el patrimonio está estable y esperamos que la estabilidad en las rentabilidades atraiga de nuevo al inversor. No tenemos en mente sacar nuevos fondos, no le vemos mucho sentido para el patrimonio que manejamos.

El Metafinanzas se está comportando muy bien, creo que fue el segundo fondo más rentable de una gestora española en 2025 y este 2026 creo que lo está haciendo mucho mejor en términos relativos. Respecto al Metavalor, desde mi llegada ha incrementado alrededor de un 40% los activos bajo gestión. Hemos concentrado posiciones en los valores en los que tenemos mayor convicción y queremos que vuelva a ser una referencia en la gestión, como ya lo fue en el pasado.



¿Es difícil competir contra gestoras value muy asentadas como Bestinver, Cobas, Azvalor, Magallanes u Horos?

Sí, competir con gestoras tan consolidadas es exigente, porque cuentan con marcas reconocidas, equipos con una larga trayectoria, una base de inversores muy fiel y lo están haciendo muy bien.

Nosotros estamos haciendo las cosas bien: hemos reforzado el equipo, mejorado los procesos de inversión y control, y estamos trabajando con una estrategia más clara y consistente. Nuestro foco no está en replicar a otras casas, sino en aportar una gestión activa, flexible y disciplinada, con una relación cercana con el inversor. Todo el equipo actual tiene parte de sus ahorros en los fondos y eso ha salido de manera natural.

"Metafinanzas se está comportando muy bien y queremos que Metavalor vuelva a ser una referencia en la gestión, como ya lo fue en el pasado"

A grandes rasgos, ¿cuál es la estrategia de inversión actual y para los próximos meses en las carteras? ¿Y el principal riesgo de mercado?

En la cartera ibérica mantenemos una estrategia selectiva, centrada en compañías con balances sólidos, generación de caja y valoraciones razonables. Seguimos viendo oportunidades en banca, infraestructuras, transporte y algunos industriales.

En la cartera internacional el enfoque es más flexible y diversificado, buscando negocios de calidad, con capacidad de crecimiento y disciplina financiera, pero sin pagar valoraciones excesivas. Estamos viendo oportunidades en compañías que han sido castigadas en exceso por la aparición de la IA.

¿Cuál es el plan de negocio de la gestora y quiénes forman su equipo de inversión?

Actualmente estamos cerca de los 120 millones. Cuando yo llegué, el patrimonio apenas llegaba a los 100 millones, y me marqué un objetivo de doblarlo en dos años, aproximadamente. Me quedan unos meses para conseguirlo.

En la actualidad, conmigo somos cuatro personas dedicadas a la gestión. Me acompañan Miguel Físico, Jaime López-Bravo e Ismael Arribas. Contando con business operations, comercial y cumplimiento normativo, somos un equipo de nueve personas.

¿Está potenciando la entidad nuevos verticales de negocio como la gestión discrecional de carteras o los fondos de mercados privados con la gestora asociada CAAN Alternative AM?

Sí, la gestora está trabajando en la reactivación de la gestión discrecional de carteras, con un enfoque más estructurado y selectivo. El objetivo es reiniciar esta línea de negocio sobre bases operativas, comerciales y de control más sólidas, adaptando las carteras al perfil de riesgo de cada cliente y reforzando el seguimiento, la diversificación y la comunicación. Lo hacemos porque muchos clientes que tenemos actualmente no quieren exposición 100% a renta variable y queremos ofrecerles distintas soluciones.