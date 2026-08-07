Mutuactivos hace entrega de su primera donación de ayuda a Venezuela

Desde su lanzamiento en 2019, el fondo solidario ha repartido más de 400.000 euros a diversos proyectos sociales de entidades como Cáritas y Unicef.

Las donaciones permitirán distribuir bienes de primera necesidad y apoyo asistencial a los damnificados por los seísmos en Venezuela.

La Fundación Mutua hará una donación adicional en agosto y el fondo Mutuafondo Compromiso Solidario seguirá abierto para nuevas aportaciones.

Mutuactivos ha realizado su primera donación de ayuda a Venezuela tras los recientes terremotos, entregando más de 11.000 euros a Cáritas España.

A través de su fondo Mutuafondo Compromiso Solidario, FI, Mutuactivos, la gestora del Grupo Mutua Madrileña, ha realizado su primera donación de ayuda a Venezuela. El pasado 23 de julio entregó a Cáritas España algo más de 11.000 euros, recaudados y destinados íntegramente a su proyecto de apoyo al país, tras los terremotos registrados hace unas semanas.

La Fundación Mutua, por su parte, realizará en el mes de agosto una donación adicional igual a esa cantidad. El fondo, además, seguirá abierto a nuevas aportaciones de partícipes.

Gracias a estas donaciones, la organización podrá distribuir bienes de primera necesidad, como agua potable y alimentos, además de prestar apoyo asistencial y facilitar alojamiento a las personas afectadas.

Con esta iniciativa, Mutuactivos muestra su solidaridad con el pueblo venezolano y contribuye a cubrir las necesidades más urgentes de los miles de damnificados por unos seísmos que han provocado importantes daños humanos y materiales.

Esta es la quinta ocasión en la que Mutuactivos activa la clase B de Mutuafondo Compromiso Solidario, FI, creada para destinar su patrimonio a la atención de emergencias sociales y catástrofes naturales como la que vive Venezuela.

Con anterioridad, el fondo colaboró en diversos proyectos de ayuda durante la pandemia, tras el inicio de la guerra en Ucrania, después del terremoto de Marruecos de 2023 y con motivo de la devastadora DANA que afectó a Valencia en 2024.

Fondo 100% solidario

Mutuafondo Compromiso Solidario, FI es el primer fondo 100% solidario del mercado español, lanzado a finales de 2019. El único objetivo del fondo es colaborar con proyectos solidarios mediante la donación de las participaciones suscritas por los inversores y de la rentabilidad que generen. Mutuactivos lo gestiona de forma totalmente desinteresada, sin obtener ganancia alguna.

La Fundación Mutua Madrileña se encarga de seleccionar los proyectos a los que se destinarán las donaciones en base a los rigurosos criterios que ya tiene implantados y velando en todo caso por su viabilidad.

Más de 400.000 euros en donaciones

Mutuafondo Compromiso Solidario, FI ha donado ya, gracias a las suscripciones de los partícipes, más de 400.000 euros para diversas causas sociales.

En concreto, desde su puesta en marcha a finales de 2019, los clientes de Mutuactivos SGIIC partícipes de este fondo han realizado donaciones a proyectos de Cáritas, Unicef, Fundación Unoentrecienmil, Fundación Aladina, Fundación Menudos Corazones, Fundación Juegaterapia, Fundación Pequeño Deseo y Fundación AVA.

En la actualidad, además de la clase B de emergencia, el fondo mantiene abierta la clase D en favor de un proyecto de Fundación Prodis, entidad que trabaja con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y de sus familias.

Todos los interesados pueden hacer suscripciones en el fondo a través de www.mutuactivos.com y del teléfono 900 555 559.