La CNMV recurre la entrega del expediente del cierre de Beka Values y el exCEO pide una revisión interna al supervisor

La sociedad Beka Values sigue existiendo, aunque ya no opera como agencia de valores, confluyendo en la actualidad procedimientos mercantiles y contencioso-administrativos sobre su situación.

La petición busca esclarecer qué información manejó la CNMV, qué comprobaciones realizó y si se debían depurar responsabilidades internas, sin solicitar datos sensibles de clientes.

Blázquez, repuesto como CEO por sentencia firme, solicita acceso completo al expediente y una revisión interna de las actuaciones de la CNMV entre 2021 y 2026.

La CNMV ha recurrido judicialmente la obligación de entregar el expediente del cierre de Beka Values al exCEO José Luis Blázquez, llevando el caso a la Audiencia Nacional.

El caso Beka Values tiene un nuevo capítulo. Tras abrir el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) la puerta a un acceso parcial y motivado del expediente de la extinta agencia de valores Beka Values y obligar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a remitírselo al exCEO de la firma, José Luis Blázquez, ambas partes han llevado la disputa a la vía judicial para definir el alcance real de ese acceso.

El pasado 22 de mayo, la CNMV comunicó recurso contencioso-administrativo contra la resolución del CTBG y solicitó suspensión de su ejecución. El caso está ahora en la Audiencia Nacional.

Blázquez y su sociedad Acqua solicitan conocer qué información recibió la CNMV, qué comprobaciones e investigaciones realizó, qué procedimientos internos siguió y qué decisiones adoptó y motivó respecto de Beka Values, de la cual retiró su autorización para operar.

Aclaran que no piden divulgar datos de clientes, secretos empresariales ni información que pueda perjudicar al mercado, sino que buscan "preservar igualdad de armas y claridad objetiva sobre los hechos" como establece la Ley de Transparencia y Buen Gobierno.

Además, tras la sentencia firme que le repone como consejero y consejero delegado de Beka Values, Blázquez vincula el acceso al expediente con sus "deberes de diligencia y lealtad como administrador". Es más, el propio Blázquez también ha recurrido solicitando acumulación de procedimientos, para que el CTBG reconozca el nuevo hecho de que es CEO repuesto de Beka Values y, por tanto, le dé acceso a todo y no sólo a una parte del expediente.

A comienzos de julio, Blázquez requirió a la CNMV confirmar la ejecución de la sentencia en su registro especial y entregar el expediente. Según su último requerimiento, la CNMV aún no lo había confirmado. Desde la CNMV no ha habido comentarios al respecto.

La CNMV todavía no ha confirmado a José Luis Blázquez la incorporación a su registro especial de la sentencia firme que ordenó su reposición como consejero y consejero delegado de Beka Values, anteriormente Beka Values Agencia de Valores. El Registro Mercantil de Madrid ya ha ejecutado dicha sentencia y Blázquez es CEO de Beka Values SA, mientras que su cese como CEO de Beka Values Agencia de Valores ha sido declarado como nulo

En la actualidad, Beka Values no está extinguida. La sociedad continúa existiendo bajo la denominación Beka Values SA, aunque ya no está autorizada para operar como agencia de valores. La reposición societaria no implica, por tanto, la recuperación automática de la licencia ni la anulación por sí sola de la revocación administrativa.

De este modo, confluyen actualmente un procedimiento judicial mercantil ya firme y otro contencioso-administrativo aún en tramitación que afectan a un mismo contexto: la reconstrucción documental y societaria de una entidad anteriormente supervisada por la CNMV.

Revisión interna

Así las cosas, el CEO repuesto de Beka Values pide a la CNMV una revisión interna de las áreas que intervinieron en el caso entre 2021 y 2026.

Blázquez ha solicitado -con el objeto de evitar al regulador y supervisor financiero reclamación por daños patrimoniales y en defensa de su derecho al honor, dignidad e imagen- a la CNMV que abra una revisión interna, documentada e independiente de las actuaciones realizadas por las áreas del supervisor que participaron en el expediente de la sociedad entre esos años.

La petición se basa en que, durante ese plazo de tiempo, la CNMV habría recibido información documental que constataba situaciones que, en concurso o concatenadamente, podrían establecerse o darse presuntos y eventuales ilícitos penales donde la CNMV, por el antiguo Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores (TRLMV) o actual Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (LMVSI), tendría que haberlos puesto en conocimiento de la autoridad fiscal competente y, si no hubiera visto los presuntos ilícitos penales, motivarlos expresamente.

La solicitud, a la que ha tenido acceso este periódico, reclama identificar qué información recibió cada unidad, cotejar las cifras de negocio declaradas ante accionistas y supervisor y determinar, si procede, depurar responsabilidades internas. La petición, no obstante, no identifica públicamente a personas concretas ni atribuye responsabilidades penales o administrativas individuales.

El objetivo, según fuentes conocedoras del caso, no es que la CNMV declare responsabilidades penales, competencia que corresponde a otras autoridades, sino que reconstruya su propia actuación y determine si cada denuncia fue recibida por la unidad competente, si fue analizada de manera suficiente y si procedía realizar comprobaciones adicionales, preservar documentación o trasladar determinados hechos a otras instancias.

En otros aspectos, Blázquez ha solicitado que la CNMV compare las cifras sobre clientes, activos, agentes, contratos, ingresos y volumen de negocio, así como la realidad de la información enviada a CNMV, recogidas en las actas notariales de las juntas de accionistas con la información que Beka Values debía facilitar al supervisor durante su etapa como agencia de valores.

También la comprobación de actas del consejo de administración y la valoración de la sociedad presentada por Beka Finance SV, basada en información reservada de Blázquez.

La finalidad es determinar si las cifras comunicadas a los accionistas coincidían con las remitidas a la CNMV y, en caso de divergencia, identificar su origen, materialidad y justificación. También existen peticiones para otros asuntos relacionados.