Olea se asocia con los hermanos Alerhand (Galileo) para invertir en 'hedge funds'

Los hermanos Alerhand cuentan con experiencia en el sector financiero europeo y colaboran para canalizar inversiones a través de un fondo español.

El fondo invertirá en hedge funds de activos líquidos con diversas estrategias y busca una rentabilidad anual entre el 3% y el 4%.

El nuevo fondo, Olea Galileo Total Return, está dirigido a clientes profesionales y requiere una inversión mínima de 100.000 euros.

Olea Gestión se ha aliado con Galileo Investment Management, de los hermanos Alerhand, para lanzar un fondo de fondos de hedge funds.

La boutique financiera Olea Gestión se ha asociado con la gestora independiente neoyorquina de los hermanos Alerhand, Galileo Investment Management, para que ésta asesore su nuevo vehículo de inversión en hedge funds.

Olea, capitaneada por Rafael Peña y Hernán Cortés y con cerca de 415 millones de euros bajo gestión, ha lanzado el fondo de inversión libre Olea Galileo Total Return, un fondo de fondos que invertirá en hedge funds de activos líquidos (acciones, bonos) con diferentes estrategias y temáticas.

El producto es sólo para clientes profesionales y asesorados/gestionados, esto es, comercializable desde 100.000 euros.

El nuevo fondo de Olea les permitirá acceder a una categoría de activo que debería descorrelacionar con los fondos tradicionales desde una restricción de preservación de capital a medio plazo y un objetivo de rentabilidad de entre el 3% y el 4%.

Similar al buque insignia de la gestora española, Olea Neutral, aunque con técnicas alternativas de inversión. En el caso de Olea Neutral, sube un 1,9% en lo que llevamos de año después de haber ganado un 7,6% el ejercicio pasado. Desde inicio, su rentabilidad anualizada es del 5,5%.

Experiencia europea

Ahora, Olea Gestión dará a conocer el fondo de inversión libre entre banqueros privados y asesores financieros como lo ha hecho con Olea Neutral todos estos años.

Los hermanos Alerhand, principales accionistas de Galileo, ya tenían experiencia en Europa -en Luxemburgo y Suiza- con diferentes clientes. Como algunos de sus inversores se han desplazado a España, Olea les ha proporcionado la fórmula idónea para colaborar y así canalizar las inversiones de éstos a través de un fondo de derecho español.

Antes de Galileo, entre 1996 y 2005, Oscar Alerhand desempeñó diferentes posiciones directivas en Merrill Lynch en las áreas de estructurados, renta variable y derivados. Los dos años previos los había pasado en Morgan Stanley.

El otro hermano, David Alerhand, había fundado en 2003 junto a Ruben Goldberg -el tercer socio de Galileo- la boutique corporativa de inversión Goldberg, Alerhand & Associates. Anteriormente, había trabajado para entidades como Deutsche Bank, NM Rothschild & Sons o McKinsey.