Acatis, la gestora alemana del modelo 'Buffett 2.0', aspira a duplicar activos en España hasta los 1.000 millones

Acatis mantiene su independencia gracias a su estructura de fundación familiar y descarta fusiones o ventas a grandes grupos financieros.

Sus fondos destacados incluyen Acatis Value Event Fund, Acatis IfK Value Renten y Acatis Aktien Global Fonds, este último con una rentabilidad media anual cercana al 15% en los últimos tres años.

La firma compite principalmente con grandes gestoras internacionales en el mercado español y basa su crecimiento en alianzas con bancos y family offices.

Acatis, gestora alemana especializada en inversión value y pionera en el uso de inteligencia artificial, aspira a duplicar sus activos en España hasta los 1.000 millones de euros.

Acatis es una gestora alemana independiente, fundada en 1994 y con sede en Fráncfort, especializada en gestión activa de estilo value (inversión en valor) y con presencia en España desde 2014.

Sus referentes son grandes nombres del estilo value como Benjamin Graham, Charlie Munger y Warren Buffett. De este último han tomado su filosofía inversora para mejorarla en lo que sus fundadores, el Dr. Hendrik Leber y la Dra. Claudia Giani-Leber, llamaron la metodología 'Buffett 2.0'. Han sido pioneros en usar la inteligencia artificial para la gestión de carteras.

El Dr. Hendrik Leber, exconsultor de McKinsey, decidió montar su propio proyecto junto a su esposa para gestionar capital propio y de su círculo cercano, aunque a los tres años lanzaron fondos comerciales masivos. Hoy administra casi 9.000 millones de euros y vive una transición en su dirección general.

¿Cómo se invierte a lo 'Buffett 2.0' en un nuevo orden mundial?

Dr. Hendrik Leber: Prefiero explicarlo de forma práctica y con acciones concretas.

Tuve la oportunidad de estar en una reunión de Berkshire, en la que Warren Buffet explicó que, en aquel entonces, dos jóvenes emprendedores pertenecientes a una empresa llamada Google le pidieron consejo sobre su salida a bolsa. Tras ofrecerle su opinión al respecto, Buffet, sin embargo, decidió personalmente no invertir en esta compañía. Existen muchos casos similares, como Apple, Microsoft y Amazon, en la que se perdió la mayor parte de la revalorización de estas empresas.

Ante todo esto, me dije a mí mismo, ¿por qué limitarse a tu círculo de competencia si puedes ampliarlo? Especialmente desde 2016, hemos ampliado nuestro enfoque y hemos abierto el abanico de oportunidades de inversión. Las inversiones en bitcoin, Nvidia, TSMC o Palantir han demostrado que cualquiera, incluido Acatis, puede obtener buenos resultados invirtiendo en empresas que no pertenecen a los sectores tradicionales. Su valor reside en su potencial de futuro, no en su pasado.

¿Qué riesgos les preocupa más para el segundo semestre del año y el 2027?

Dr. Hendrik Leber: La crisis de Irán no va a desaparecer, ni tampoco la crisis de Ucrania.

Según Clausewitz, un enemigo estructuralmente más débil puede compensar su inferioridad física mediante la resistencia, la intensidad emocional y la negativa a aceptar el resultado. Ambos conflictos todavía nos acompañarán durante algún tiempo, lo que significa que el estrecho de Ormuz y el de Bab el Mandeb seguirán siendo cuellos de botella y los precios de las materias primas aumentarán. Por otro lado, el actual auge de las nuevas tecnologías se sustenta en el crédito. Si no llegan los ingresos, no se podrán pagar los intereses y el castillo de naipes podría derrumbarse.

Acatis lleva 12 años en España y gestiona entre 400 y 500 millones de euros de clientes españoles. ¿Es más difícil competir contra la gran banca, contra gestoras independientes locales muy asentadas como las value o contra los grandes fondos internacionales?

Thorsten Schrieber: A la hora de posicionar a Acatis en el mercado español, adoptar una perspectiva institucional B2B es precisamente la estrategia adecuada. Dado que nuestro objetivo es conseguir que nuestras estrategias sean seleccionadas para carteras de gestión discrecional, los grandes bancos españoles y los family offices no son nuestros competidores, sino nuestros principales canales de distribución. De hecho, los aproximadamente 400-500 millones de euros en activos bajo gestión que Acatis ha acumulado a lo largo de doce años en España, dependen por completo de que estas entidades seleccionen nuestras estrategias para ofrecérselas a sus clientes finales.

Por lo tanto, la competencia más directa y exigente a la que nos enfrentamos en España no proviene de los bancos nacionales, ni de las gestoras independientes locales, sino de las grandes gestoras internacionales de fondos. Cuando un family office español o el departamento de banca privada de entidades como BBVA o Santander decide destinar capital a estrategias de renta variable global o de inversión en valor, Acatis compite directamente por ese espacio en sus carteras frente a gigantes internacionales como BlackRock, Vanguard, Amundi o JPMorgan. Según los últimos datos de Inverco y Deloitte, la cuota de mercado de las gestoras internacionales en España ha pasado del 12% en 2008 al 42% en 2024.

¿Cuál es su fondo estrella en España y por qué?

Thorsten Schrieber: Contamos con una amplia gama de clientes que invierten en el fondo Acatis Value Event Fund. Aunque este año no ha destacado por su rentabilidad, el fondo ha mantenido un posicionamiento prudente, lo que ha derivado en una rentabilidad inferior a la del mercado, ya que el impulso (momentum) ha sido el principal motor de las subidas bursátiles.

Nuestros clientes entienden que no mantenemos una exposición tan elevada al mercado estadounidense y que somos muy selectivos a la hora de realizar inversiones clave. Desde el punto de vista de la rentabilidad, destacan especialmente nuestro Acatis IfK Value Renten (fondo global de renta fija con enfoque value) y el fondo Acatis Euro High Yield, que son muy recomendables.

Las inversiones en bitcoin, Nvidia, TSMC o Palantir han demostrado que cualquiera, incluido Acatis, puede obtener buenos resultados invirtiendo en empresas que no pertenecen a los sectores tradicionales.

¿Cuál es el fondo que les gustaría empujar comercialmente ahora?

Thorsten Schrieber: Por un lado, contamos con el Acatis Aktien Global Fonds, un fondo global de renta variable con enfoque value, con casi 30 años de trayectoria y una rentabilidad media anual del 14,97% en los últimos tres años. Y, por otro lado, contamos con el Acatis Datini Valueflex, un fondo mixto de perfil ofensivo diseñado para aprovechar oportunidades de inversión con una gran flexibilidad en la asignación de activos. En lo que va de año, registra una rentabilidad del 11,4% y una rentabilidad media anual del 11,5% en los últimos tres años.

¿Cómo ven el desempeño de las gestoras alemanas en España?

Thorsten Schrieber: En lo que respecta a mis visitas y presentaciones en España durante los últimos ocho años, tengo la sensación de que gozamos de una reputación notable como gestora de activos alemana y de que los clientes se muestran bastante abiertos a escuchar nuestra visión de los mercados, quizá algo diferente a la de otros actores. Al final, sin embargo, lo verdaderamente importante es aportar valor añadido a los clientes. Hay pocas gestoras capaces de hacerlo de forma consistente y eso es lo que realmente marca la diferencia a largo plazo.

La entidad transfirió el 90% de las acciones a la Araucaria Family Foundation y ahora ha nombrado a Thorsten Schrieber como director general, de cara a una transición ordenada con la retirada paulatina de la gestión diaria del Dr. Hendrik Leber y la Dra. Claudia Giani-Leber. ¿En qué aspectos va a cambiar Acatis a corto, medio y largo plazo?

Dr. Hendrik Leber: Sin duda, Acatis seguirá creciendo, impulsando sus esfuerzos comerciales, incorporando un mayor uso de la inteligencia artificial y los agentes de IA, ampliando su presencia internacional y ganando en ser más eficientes. La eficiencia forma parte de nuestro ADN y queremos seguir mejorándola. Un equipo pequeño, si es eficaz, no necesita ser grande para lograr resultados.

¿Qué objetivos comerciales, de expansión internacional o de patrimonio tienen?

Thorsten Schrieber: Nuestro mercado principal sigue siendo, y continuará siendo, el ámbito de habla alemana. No obstante, a partir de la experiencia acumulada durante los últimos diez años en España, Francia, Países Bajos y Bélgica, tenemos la intención de reforzar nuestra presencia en estos mercados, así como en Portugal y Andorra.

Nuestro último proyecto es el mercado italiano, que probablemente cubriremos de forma más amplia en el futuro a través de un agente de colocación.

En España contamos actualmente con una representante, Eva Zaragozá, con sede en Valencia. Si nuestros activos bajo gestión en España siguen aumentando hasta alcanzar los 1.000 millones de euros, consideraremos la posibilidad de establecer permanentemente una presencia en Madrid.

¿Están abiertos a una operación corporativa de fusión con otra boutique o a venderse a un jugador más grande?

Dr. Hendrik Leber: Es poco probable. La compañía pertenece a una fundación familiar, una estructura que refuerza su independencia y su vocación de permanencia a largo plazo. Por ello, la posibilidad de participar en operaciones de fusiones y adquisiciones es muy reducida.