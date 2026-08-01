El fondo soberano de Noruega y Sonae Sierra crean una 'joint venture' y compran ocho centros comerciales en España

Sierra gestionará directamente la cartera y adquirirá el 100% de SCCE, integrando a más de 130 profesionales y elevando a 73 el número de centros bajo su gestión en ocho países.

Los centros comerciales incluidos están en Madrid, Barcelona y Alicante, y son activos consolidados en zonas de elevado poder adquisitivo.

La cartera adquirida tiene un valor bruto aproximado de 1.500 millones de euros y suma más de 250.000 metros cuadrados de superficie alquilable.

El fondo soberano de Noruega y Sonae Sierra han creado una 'joint venture' para adquirir ocho centros comerciales en España a LSGI.

El fondo soberano de Noruega (Norges Bank Investment Management) y el holding portugués Sonae Sierra han anunciado la constitución de una joint venture de centros comerciales en la península ibérica, mediante la cual han acordado la adquisición de una cartera de ocho centros comerciales en España a LSGI.

El acuerdo, firmado el 31 de julio, está aún sujeto a la aprobación de las autoridades de competencia y a las condiciones habituales de este tipo de operaciones.

La cartera adquirida cuenta con un valor bruto aproximado de 1.500 millones de euros y suma más de 250.000 metros cuadrados de superficie bruta alquilable (SBA).

Los activos incluidos en la operación son Gran Plaza 2, Plaza Norte 2, Plaza Río 2, La Vaguada, Plaza Moraleja 2 y Plaza Loranca 2 en la Comunidad de Madrid; Gran Vía 2 en Barcelona; y Plaza Mar 2 en Alicante.

Todos ellos son centros comerciales consolidados en sus respectivas zonas urbanas, con un elevado poder adquisitivo. El vendedor de dicha cartera es La Sociedad General Inmobiliaria de España (LSGI), y el precio de la transacción no ha trascendido.

La joint venture también evaluará de forma selectiva nuevas oportunidades de inversión en centros comerciales de la península ibérica que encajen con su perfil estratégico y de rentabilidad, según el comunicado.

Sierra asumirá la gestión directa de toda la cartera y, de forma independiente a esta alianza, adquirirá el 100% de la firma SCCE. Esta operación incluye la integración de un equipo de más de 130 profesionales que actualmente gestionan los ocho centros comerciales de la cartera adquirida, así como otros diez activos propiedad de terceros.

Una vez completada la transacción, Sonae Sierra pasará a gestionar un total de 73 centros comerciales en ocho países, alcanzando un volumen total de activos bajo gestión de 8.500 millones de euros.