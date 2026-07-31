Mutuactivos 'provoca' que los fondos españoles vuelvan a sufrir reembolsos en julio

Los fondos de inversión españoles bajaron un 0,54% en rentabilidad en julio, aunque suman una ganancia media del 3,67% en 2024.

Sin este movimiento, la industria de fondos habría mantenido su racha positiva de captaciones netas, que acumula 10.168 millones en el año.

La salida de dinero se debió a la fusión transfronteriza del fondo Mutuafondo con una sicav en Luxemburgo, trasladando 2.500 millones de euros.

Un movimiento interno en Mutuactivos provocó reembolsos netos de 475 millones de euros en los fondos españoles en julio.

Un movimiento interno entre fondos de la propia gestora, en este caso Mutuactivos, ha provocado que la industria de fondos españoles vuelva a sufrir reembolsos netos en julio, por valor de 475 millones de euros.

El sector no registraba salidas netas de dinero desde marzo, en plena guerra de Irán, cuando sufrió la huida de 751 millones de euros por la incertidumbre rompiendo así una racha de 64 meses consecutivos de captaciones.

Al siguiente mes las captaciones volvieron a su senda positiva habitual. Hasta hoy.

Para impulsar su negocio internacional, el brazo de inversión de Mutua Madrileña realizó a mediados de julio la segunda fusión transfronteriza de un fondo de inversión español en Luxemburgo.

La operación tuvo lugar con Mutuafondo, que se fusionó con un compartimento de su sicav en el Gran Ducado, Mutuactivos International Sicav. En total, esta operación supuso el traslado de 2.500 millones de euros, el patrimonio total del fondo español, que pasó a denominarse Mutuactivos International Sicav-Mutuafondo Lux.

La fusión, no obstante, no supuso cambios en la vocación inversora del fondo ni en su cartera. Lo dirige el equipo gestor de Emilio Ortiz, y se trata de uno de los fondos de renta fija más rentables en el largo plazo, con un rendimiento anualizado de casi el 4,9%.

Fuentes de las gestoras confirman que este ha sido el único motivo por el que la industria ha tropezado con los citados reembolsos. De no ser por esto, la racha de flujos netos positivos habría continuado sin incidencias.

De hecho, en el conjunto del año, las suscripciones netas a fondos de inversión en España alcanzan los 10.168 millones de euros.

En términos de rentabilidad, los fondos locales han bajado un 0,54% en promedio en julio, si bien en los siete primeros meses acumulan una ganancia media del 3,67%.