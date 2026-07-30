Juan Llamas se hace cargo de la banca privada de CaixaBank en lugar de Belén Martín

Wealth Management de CaixaBank superó los 200.000 millones de euros en patrimonio gestionado y aumentó su base de clientes un 11%.

CaixaBank refuerza su apuesta por talento interno y perfiles especializados en banca privada y gestión de grandes patrimonios.

Llamas cuenta con 30 años de experiencia en banca privada y ha ocupado cargos directivos en CaixaBank y Barclays Wealth.

Juan Llamas asume la dirección de banca privada de CaixaBank, reemplazando a Belén Martín, y reportará a Jordi Mondéjar.

CaixaBank renueva su área de banca privada y gestión de altos patrimonios. Juan Llamas será el nuevo director y reportará directamente a Jordi Mondéjar, director de Negocio de CaixaBank.

Con una experiencia de 30 años en banca privada, gestión patrimonial y grandes patrimonios, Llamas ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional en CaixaBank, donde lleva cerca de dos décadas.

Tras iniciar su carrera profesional en AB Asesores y Morgan Stanley, se incorporó a CaixaBank, donde ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional. Ha desempeñado diversas responsabilidades directivas, entre las que destacan la de director general de Barclays Wealth durante el proceso de integración de Barclays, así como distintos puestos de dirección comercial en banca privada y premier. Hasta ahora era director de Negocio de Wealth Management.

Sustituye a Belén Martín, que asumirá nuevas responsabilidades en CaixaBank CIB como managing director de las oficinas de representación dentro del ámbito internacional. Martín fue quien sustituyó a Víctor Allende en septiembre de 2024 cuando éste fichó por Santander, movimiento que propició una oleada de salidas de ejecutivos de banca privada hacia el banco cántabro.

Con el nombramiento de Llamas, "CaixaBank refuerza su apuesta por el talento interno y por perfiles con una alta especialización en banca privada, asesoramiento patrimonial y gestión de grandes patrimonios".

CaixaBank Wealth Management superó en abril los 200.000 millones de euros en patrimonio gestionado, incluyendo clientes personas físicas con más de 500.000 euros en la entidad. Esta cifra supone un crecimiento del 7,7% respecto al cierre de 2025. El avance vino acompañado de un aumento de la base de clientes, que alcanzó los 193.000, 19.000 más que en diciembre de 2025, lo que representa un incremento del 11%.

Por otra parte, CaixaBank Asset Management pasará a depender directamente de Mondéjar, quien se incorporará además como vicepresidente a su consejo de administración.

Estos dos negocios son "estratégicos" para el grupo y desempeñan "un papel clave" en el asesoramiento y la gestión de los clientes de banca privada, patrimonial e institucional.

Estos cambios se completan con la sustitución de Belén Martín por Laura Comas, directora de Propuesta de Valor de Wealth, como consejera de CaixaBank Wealth Management Luxembourg; y por Llamas como administrador mancomunado de Real Estate Wealth y consejero de OpenWealth.

En el caso de Martín, tras su desplazamiento, pondrá su capacidad directiva y su experiencia en banca de empresas al servicio de la coordinación de la red internacional de oficinas de representación de la entidad, compuesta por 18 centros distribuidos en 16 países, red integrada en el área liderada por Iñaki Badiola, director de Corporate & Investment Banking.