BlackRock logra contener el avance de Vanguard por ser la gestora internacional superventas en España

BlackRock gestiona 65.632 millones de euros de clientes españoles, muy por encima de los 24.994 millones de Vanguard.

BlackRock se consolida como la gestora internacional que más fondos vende en España, superando a Vanguard en captaciones netas durante el segundo trimestre.

Hace años que BlackRock no tenía un contrincante de la talla de Vanguard a la hora de ser la gestora internacional que más fondos vende en España.

En marzo, que coincidía con el primer trimestre completo que reportaba Vanguard desde la apertura de su oficina en nuestro país, BlackRock ganó por poco la contienda. Vanguard sorprendió al mercado al lograr suscripciones netas de 1.854 millones de euros, frente a los 1.986 millones de BlackRock. Poco más de 130 millones les separaban.

En el segundo trimestre, sin embargo, la mayor gestora del mundo ha logrado frenar el avance de Vanguard y distanciarse en el ranking de ventas. BlackRock se anota 2.353 millones de euros en entradas netas de dinero, por los 1.495 millones de Vanguard.

Así, mientras que BlackRock acumula captaciones netas de 4.339 millones de euros hasta junio, Vanguard suma suscripciones de 3.349 millones, con datos de la patronal de las gestoras Inverco. En total, 990 millones distancian a la reina de los ETF y fondos indexados de BlackRock.

El volumen bajo gestión en España, en cambio, sí escala a niveles exponenciales a favor de BlackRock. La gestora de Larry Fink administra 65.632 millones de euros de clientes españoles, por los 24.994 millones de Vanguard.

Entre medias, se cuelan gestoras con presencia histórica en nuestro país como Amundi, DWS y JPMorgan AM, que cuentan con 47.614 millones, 28.330 millones y 25.770 millones en activos bajo gestión, respectivamente.

Pero de la irrupción de Vanguard subyacen dos tendencias claras para el mercado ibérico.

¿'Sorpasso' a JPMorgan AM?

La primera, que la progresiva pérdida de protagonismo de los fondos de JPMorgan AM en la red de Unicaja Banco en favor de BlackRock, Allianz GI y Candriam, con quienes el banco malagueño selló un nuevo acuerdo para fondos multiactivos, está barruntando el sorpasso de Vanguard al brazo de inversión de JPMorgan por volumen gestionado en España.

La otra conclusión es que, en relativo, Vanguard va como un cohete. Cuando abrió su oficina local a finales de 2025 con Pablo Bernal al frente, ya acumulaba un patrimonio distribuido en España previamente de unos 16.000 millones. En menos de tres trimestres, ese monto se ha incrementado en prácticamente 9.000 millones de euros.

A nivel agregado por industria, en el segundo trimestre del año, las gestoras internacionales han registrado suscripciones netas de 10.000 millones, lo que supone 16.000 millones en el conjunto de los seis primeros meses.

La única entidad que supera la barrera de los 1.000 millones de entradas netas en fondos entre abril y junio es Santander AM Luxemburgo, con 1.093 millones. En el primer semestre, la gestora del Santander -que estrena nueva CEO global, Carmen Alonso- acumula 1.882 millones en captaciones.