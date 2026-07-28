Paramés lidera la entrada de los fondos 'value' en los casinos y las apuestas deportivas de Cirsa

Cobas está rotando su cartera, reduciendo posiciones en energía y apostando por compañías con mayor potencial de revalorización, incluyendo Cirsa y Vidrala.

La empresa de juego ha emitido bonos por 500 millones de euros para refinanciar deuda y ha realizado adquisiciones en Paraguay y Portugal.

Cirsa ha perdido más de un 11% desde su salida a bolsa hace un año, lo que la ha hecho atractiva para fondos value como Cobas y Horos Asset Management.

Cobas Asset Management, liderada por Francisco García Paramés, ha invertido en Cirsa, que se convierte en la sexta mayor posición de su fondo Cobas Iberia.

Los fondos value empiezan a tomar posiciones en Cirsa, donde ven una oportunidad de entrada tras perder el grupo español de casinos y apuestas deportivas más de un 11% desde su salida a bolsa hace justo un año.

Hace unas semanas, era Horos Asset Management quien deslizaba que su fondo ibérico había entrado en Cirsa, y ahora lo ha hecho el máximo exponente del sector: Cobas Asset Management, la gestora de Francisco García Paramés.

Cirsa ha entrado como sexta compañía con mayor volumen invertido dentro de su fondo Cobas Iberia, con un peso del 4,6%, por detrás de Almirall, Meliá, Técnicas Reunidas, Grifols y Sacyr.

La gestora de Paramés ha salido de seis compañías que representaban aproximadamente el 6% de la cartera ibérica a cierre de 2025, reinvirtiendo esa liquidez, junto con la obtenida al reducir otras posiciones, en seis nuevas que ahora suponen cerca del 12%, entre ellas Cirsa y Vidrala.

En julio, Cirsa se ha mostrado muy activa a nivel corporativo. A comienzos de mes, culminó con éxito una emisión de bonos por 500 millones de euros al 4,625% y con vencimiento en 2032 para refinanciar un bono existente con vencimiento en 2028 de 375 millones que rozaba el 7,9%, así como a fines corporativos generales.

También ha anunciado las adquisiciones de Slots del Sol, el operador número uno de casino online en Paraguay, así como de Casino Figueira, lo que supone el estreno de la compañía en el ámbito del juego presencial en Portugal, donde ya controlaba la plataforma online CasinoPortugal.pt.

El equipo de Paramés no explica la tesis de inversión sobre el operador de juego con presencia en España, Italia y Latinoamérica controlado por Blackstone en su carta del primer semestre, aunque Horos sí lo hizo en su presentación.

Sus gestores explicaban que "cuenta con un modelo de negocio muy rentable, con márgenes ebitda y retornos sobre el capital empleado de dos dígitos altos, lo que aprovecha para ir escalando mediante pequeñas adquisiciones que rentabiliza en muy poco tiempo".

La gestora de Paramés, que ya administra casi 4.675 millones de euros y poco a poco se acerca al cierre de sus fondos estrella, resume en su misiva que las mayores contribuciones a la rentabilidad del semestre han llegado de Kosmos Energy, Golar, TGS, CK Hutchison y Bayer en la cartera internacional, y de Meliá, Sacyr, Técnicas Reunidas, Vocento y Azkoyen en la ibérica.

Menos energía

Cobas ha aprovechado estas subidas para reducir o vender por completo las posiciones donde el margen de seguridad se había estrechado y rotar la cartera hacia valores con mayor potencial.

La liquidez generada se ha dirigido a holdings familiares como Exor y Bolloré, al líder mundial en diálisis Fresenius Medical Care y a compañías de consumo penalizadas como JD Sports. Además de las mencionadas Cirsa y Vidrala.

Mientras, sigue reduciendo su exposición a energía. En su máximo alcanzado a comienzos de 2022, el sector equivalía a un 46% de la cartera internacional. Hace seis meses, ya iba por el 30%, y ahora su ponderación es del 24%.

De acuerdo a sus estimaciones internas, la cartera internacional de Cobas tiene por delante un potencial de revalorización del 115% a largo plazo tras subir un 15,8% hasta junio. Y la cartera ibérica muestra un 85% de potencial a largo plazo después de revalorizarse un 6,5% en el primer semestre.