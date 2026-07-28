Paramés lanza su primer fondo cotizado en la Bolsa de Fráncfort con su estrategia de Grandes Compañías al 1%

El ETP busca facilitar el acceso a la estrategia de Cobas, sin importe mínimo y con mayor alcance internacional, adaptándose a los nuevos hábitos de inversión digital.

La estrategia de grandes capitalizadas de Cobas ha subido casi un 24% en lo que va de año, tras un 31,5% de revalorización el año pasado.

El nuevo fondo ETP replica la estrategia de Grandes Compañías de Cobas, invirtiendo en empresas de alta calidad y robustos balances, como CK Hutchison, Viatris o Grifols.

Cobas Asset Management lanza su primer fondo cotizado, Cobas Multicap Value, en la Bolsa de Fráncfort (Xetra) con una comisión total del 1%.

Cobas Asset Management, la gestora independiente de value investing fundada y dirigida por Francisco García Paramés, da el salto al mundo de los fondos cotizados. La firma ha lanzado el Cobas Multicap Value, su primer producto cotizado (ETP, en inglés), desarrollado en colaboración con Altarius ETI y que cotizará en Xetra con unos gastos totales del 1%.

El nuevo ETP ofrecerá acceso a la estrategia de Grandes Compañías de Cobas, una cartera compuesta por empresas de elevada calidad, modelos de negocio sólidos y balances robustos, seleccionadas bajo los mismos principios de inversión que caracterizan a la firma.

El fondo Cobas Grandes Compañías y su versión de réplica luxemburguesa Cobas Lux Sicav Large Cap Fund administran más de 100 millones de euros en conjunto.

Su estrategia de grandes capitalizadas se revaloriza casi un 24% en lo que llevamos de año, tras haber subido un 31,5% el ejercicio pasado. Entre sus principales posiciones hay acciones como CK Hutchison, Viatris, Golar LNG, Renault o Grifols. Paramés y su equipo también están invertidos en Porsche Automobil Holding o Bayer.

Cobas ha elegido Xetra para la cotización de su primer fondo. Xetra es la plataforma principal de negociación electrónica de la Bolsa de Fráncfort, gestionada por el grupo Deutsche Börse en Alemania. Creada en 1997, concentra más del 90% del volumen de acciones del índice DAX y ofrece acceso a miles de activos en toda Europa.

La estrategia de Grandes Compañías ha sido la elegida para este lanzamiento por ser "la que cuenta con mayor capacidad de escalabilidad dentro de la gama de Cobas", según explica la compañía.

"Al invertir en compañías de elevada capitalización y liquidez, permite seguir incorporando patrimonio bajo gestión sin que el tamaño del vehículo condicione el proceso de inversión, preservando la flexibilidad y la disciplina que caracterizan el modelo de gestión de la firma", asevera Gonzalo Recarte, director general de Cobas AM.

Cabe recordar que Cobas AM ya administra casi 4.675 millones de euros y poco a poco se acerca al cierre de sus fondos estrella. En su última conferencia de inversores, Paramés estableció el techo de sus fondos Cobas Selección y Cobas Internacional en 1.500 millones cada uno. El primero de ellos está muy próximo.

Cuando llegue el momento del cierre, Cobas aplicará un cierre parcial o soft close: sólo dejará invertir en el Cobas Selección y el Cobas Internacional a cónyuges y descendientes de los inversores actuales. Pero no a nuevos clientes.

Nueva generación de inversores

Por lo que el Cobas Grandes Compañías y sus réplicas, como este fondo cotizado en Fráncfort, se convertirán en la principal puerta de entrada a Paramés una vez se cierren sus buques insignia.

El lanzamiento del ETP de Cobas responde también a la evolución de los hábitos de inversión. Cada vez más inversores, especialmente los más jóvenes, construyen sus carteras a través de plataformas digitales, brókeres y neobancos, donde los productos cotizados se han convertido en un formato de referencia.

"El nuevo ETP facilita el acceso a la estrategia de Cobas mediante una operativa sencilla, sin importes mínimos de inversión y con una amplia capacidad de distribución internacional", aseguran desde la gestora.

Por su parte, el proveedor Altarius ETI es una firma especializada en el diseño, lanzamiento y mantenimiento de productos cotizados para gestoras internacionales.