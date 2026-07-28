Los gestores Pablo Cano y Álvaro Sanmartín lanzan su propia firma para liderar dos fondos de autor

Los tres gestores cuentan con amplia experiencia en el sector financiero español, habiendo trabajado en entidades como Ibercaja, Aviva, Bankinter, Nao Sustainable AM y Amchor IS.

Circular gestionará dos fondos luxemburgueses, uno centrado en acciones europeas y otro en macro global, alineados con la experiencia de sus gestores.

Cano y Sanmartín controlan conjuntamente el 91% del capital de la firma, mientras que Emilio García es el tercer socio con un 9%.

Pablo Cano y Álvaro Sanmartín han lanzado Circular, una nueva agencia de valores para liderar dos fondos de autor.

Varios gestores históricos del sector de la inversión en España han unido sus fuerzas en un nuevo proyecto. Pablo Cano, exgestor en Ibercaja, Aviva, Bankinter y Nao Sustainable AM, y Álvaro Sanmartín, exgestor y economista jefe en Amchor IS (la antigua MCH), han puesto en marcha la agencia de valores Circular.

Cano, especialista en selección de valores dentro de las bolsas europeas, controla un 45,5% del accionariado. Sanmartín, experto en macroeconomía global, controla el otro 45,5%. Entre ambos, suman un 91% del capital.

Circular cuenta con un tercer socio y gestor, Emilio García. Su paquete accionarial es minoritario, del 9%, y apoyará en la gestión fundamental de valores de renta variable y renta fija a Cano y Sanmartín. Cano y García han compartido trayectoria en sus etapas de Aviva y Nao, donde este último fue su responsable de ESG. Hasta ahora, era gestor sénior en Andbank WM.

La nueva agencia de valores partirá con un "cierto volumen" bajo gestión, todavía no concretado, y tendrá encomendado un mandato de gestión para dos fondos luxemburgueses aún en fase de aprobación por parte del supervisor del país, la CSSF.

Estos dos fondos serán de acciones europeas y global macro, respectivamente, reflejando así la experiencia vital de cada uno de ellos, tal y como ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia de fuentes de la entidad. Cano y Sanmartín se repartirán las funciones de co-consejero delegado.

En su último desempeño, entre 2017 y 2024, Cano fue el director de Inversiones de Nao Sustainable Asset Management, la gestora de fondos del grupo Zriser (el family office de los hermanos valencianos Ana y Pablo Serratosa).

Por su parte, Sanmartín ocupó entre 2002 y 2009 -cuando gobernaban el PP de José María Aznar y el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero después- diferentes cargos de responsabilidad en el Ministerio de Hacienda y en el Ministerio de Economía como asesor sénior, director general de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional o consejero de varias sociedades de capital público y público-privado.

También fue socio de KPMG Advisory, director general de Equilibria Investments, y desde 2012 hasta 2025 fue socio y economista jefe de Amchor Investment Strategies, la boutique financiera de Tasio del Castaño y Alejandro Sarrate.