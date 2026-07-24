Así invierte Mutuafondo Largo Plazo, el fondo de renta fija más rentable de los últimos 25 años

Ha obtenido la máxima calificación de cinco estrellas de Morningstar, reconociendo su consistencia y mejor comportamiento ajustado al riesgo.

Invierte principalmente en activos de renta fija pública y privada europea de alta calidad, con una gestión activa y flexible de la duración de la cartera.

El fondo supera consistentemente la media de su categoría en todos los periodos analizados, destacando especialmente en los plazos de 3, 10 y 20 años.

Mutuafondo Largo Plazo es el fondo de renta fija más rentable en España en los últimos 25 años, con una rentabilidad anual del 3,23%.

En un entorno en el que la preservación del capital y la obtención de rentabilidades consistentes son dos de las principales prioridades de los inversores, Mutuafondo Largo Plazo se consolida como una de las grandes referencias de la industria española de fondos de inversión. El vehículo de Mutuactivos es, de hecho, el fondo más rentable de renta fija de los últimos 25 años.

En este periodo presenta una rentabilidad anual del 3,23%, frente al 1,75% de media de su categoría (renta fija a largo plazo), según datos de Inverco a cierre de junio de este año.

La solidez de su propuesta de inversión se refleja igualmente en sus resultados más recientes. En todos los periodos contrastados por Inverco, el fondo de Mutuactivos supera la media de su categoría.

A un año, presenta un rendimiento anualizado del 1,88% (frente al 1,66% de media del segmento), a tres años, la rentabilidad anual se sitúa en el 4,53% (frente al 3,49%) y a 10 años es del 1,53% (frente al 0,43%).

Sus resultados son también especialmente destacados a 20 años, periodo en el que también lidera el ránking total de fondos de renta fija a largo plazo, con unas ganancias anuales del 2,82%, frente al 1,53% de media de su categoría, según datos de Inverco.

Su destacada evolución pone de manifiesto la capacidad de Mutuactivos para generar valor de forma sostenida a través de una gestión activa y especializada en renta fija. A lo largo de su trayectoria, el fondo ha atravesado con éxito diferentes ciclos económicos y financieros, desde periodos de caídas de los tipos de interés hasta episodios de elevada inflación y endurecimiento monetario, manteniendo siempre una clara vocación de preservación del patrimonio y búsqueda de rentabilidad para sus partícipes.

Gestión activa

Mutuafondo Largo Plazo, FI invierte principalmente en activos de renta fija pública y privada, con especial foco en emisiones de alta calidad crediticia y, fundamentalmente, de emisores europeos.

Su estrategia se basa en una cuidadosa selección de activos y en una gestión flexible de la duración de la cartera, lo que permite al equipo gestor aprovechar las oportunidades que ofrecen los mercados en cada momento del ciclo.

En este segmento de inversión, Mutuactivos ha variado recientemente su inversión, alargando la duración y apostando a que los tipos a corto plazo caerán cuando se tenga confirmación de que el reciente repunte en la inflación es transitorio.

“El control de la inflación es el objetivo central del Banco Central Europeo y la subida del precio del petróleo tras el cierre del estrecho de Ormuz ha hecho que repunte, pero creemos que este efecto será transitorio.

Una vez restaurado el tráfico marítimo por el estrecho, la inflación debería bajar y el BCE debería adoptar un tono más suave”, afirma Emilio Ortiz, director de Inversiones de la gestora.

Por otro lado, en Mutuactivos continúan cautos con el crédito privado, no porque prevean un fuerte deterioro de la actividad económica o de la solvencia de las empresas, sino porque las primas de riesgo están en zona de mínimos.

Un fondo cinco estrellas

La consistencia de los resultados de Mutuafondo Largo Plazo ha sido reconocida también por firmas independientes de análisis. El fondo cuenta con la máxima calificación de cinco estrellas de Morningstar, una distinción que avala su mejor comportamiento ajustado al riesgo frente a sus competidores.

Además, se trata de uno de los productos más emblemáticos dentro de la gama de renta fija de Mutuactivos, gestora que destaca, históricamente, por su capacidad para obtener resultados superiores a los de mercado en esta clase de activo.