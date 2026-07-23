Nazca Capital adquiere una participación mayoritaria en Madrid Artes Digitales

MAD, fundada en 2021 y con sede en Matadero Madrid, ha atraído a más de 4,5 millones de espectadores con experiencias inmersivas como Cleopatra y próximamente La Odisea.

Nazca Capital impulsará el desarrollo de nuevas producciones propias y la expansión internacional de MAD, incluyendo nuevas sedes permanentes.

Stardust International e Inmersivas Digitales seguirán como accionistas minoritarios y el actual equipo directivo de MAD continuará al frente.

Nazca Capital ha adquirido una participación mayoritaria en Madrid Artes Digitales (MAD) a través de su estrategia Nazca Opportunities.

Nazca Capital, a través de su estrategia Nazca Opportunities, ha completado su cuarta inversión con la adquisición de una participación mayoritaria en Madrid Artes Digitales (MAD) en una operación de la que no se ha desvelado el importe, según ha informado la firma en un comunicado.

Stardust International e Inmersivas Digitales seguirán siendo accionistas minoritarios significativos, el actual equipo directivo de MAD continuará al frente de la empresa y Layers of Reality seguirá colaborando con MAD como socio internacional de licencias.

Nazca Capital apoyará a MAD con el objetivo de "acelerar el desarrollo de nuevas producciones propias", así como ampliar su red internacional de licencias e incorporar de forma seleciva nuevas sedes permanentes.

Fundada en 2021, MAD crea, produce y distribuye experiencias culturales inmersivas a gran escala que combinan proyección mapping en 360 grados, realidad virtual (RV), realidad virtual basada en la ubicación (LBVR), realidad aumentada (RA), contenido holográfico, instalaciones inmersivas y tecnologías digitales interactivas.

Este otoño, traerá a Madrid el viaje inmersivo de La Odisea, y antes ha tenido otros como Cleopatra, La leyenda del Titanic, Los últimos días de Pompeya o Tutankamon.

Con sede en Matadero Madrid, más de 4,5 millones de espectadores han visto sus exposiciones.