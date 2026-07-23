Adela Martín se incorpora a Banco Sabadell para liderar su negocio de Banca Privada

La incorporación de Martín es el primer paso estratégico del Sabadell para convertirse en el mejor banco de relación en España, según su consejero delegado.

Martín reemplaza a Ramón de la Riva, quien deja las funciones ejecutivas tras más de 20 años y apoyará en la transición.

La exjefa de banca privada del Santander, Adela Martín, se incorpora a Banco Sabadell para liderar su división de altos patrimonios, Sabadell Urquijo.

Hasta ahora, era responsable de globalización de Wealth Management & Insurance del Grupo Santander y, previamente, fue durante años la responsable de Banca Privada de Bankinter.

Es el primer movimiento estratégico del grupo para lograr el objetivo marcado por el consejero delegado, Marc Armengol, a su llegada al cargo el pasado mes de mayo de convertir al Sabadell en "el mejor banco de relación en España".

Martín reportará a Carlos Ventura, consejero director general de Negocios en España. "La experiencia y profesionalidad de Adela Martín, con numerosos éxitos probados, nos llevarán a construir la mejor propuesta de banca privada de España en un corto periodo de tiempo", ha asegurado Ventura.

La banquera sustituirá a Ramón de la Riva, hasta ahora responsable de Banca Privada, que deja las funciones ejecutivas y al que el consejo de administración ha agradecido su labor y profesionalidad durante más de 20 años. De la Riva hará de asesor durante la transición, puesto que Martín no se incorporará a Sabadell Urquijo hasta finales de año o principios del 2027 por su cláusula de no competencia con el Santander.

Sabadell Urquijo Banca Privada gestiona 79.000 millones de euros de sus más de 145.000 clientes, con una plantilla de más de 500 banqueros especializados en el asesoramiento de ahorro, inversión y financiación de los altos patrimonios.

"Vamos a dedicar todas nuestras capacidades para tener una calidad de servicio excelente para este segmento de clientes de alto valor, que requieren un acompañamiento y asesoramiento altamente especializado, unas capacidades globales de inversión y una visión integral del patrimonio", ha señalado Ventura.

Y se ha comprometido a que, "en los próximos años, veremos un crecimiento significativo en nuestro número de clientes, los volúmenes gestionados y la aportación de este área a la cuenta de resultados del banco".