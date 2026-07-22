Los fundadores de Kobus recompran a Renta 4 su 30% de la gestora para volver a controlarla del todo

Kobus se especializa en inversiones en energías renovables e infraestructura energética y recientemente ha financiado y refinanciado proyectos fotovoltaicos y solares en España.

Desde la entrada de Renta 4 en 2019, Kobus ha cuadruplicado sus activos bajo gestión, alcanzando los 400 millones de euros.

Renta 4 sale del accionariado, aunque continuará participando en el comité de inversión y distribuyendo fondos de Kobus para clientes institucionales y de alto patrimonio.

Los fundadores de Kobus Partners han recomprado el 30% de la gestora que estaba en manos de Renta 4, recuperando así el control total de la compañía.

Renta 4 sale del accionariado de la gestora de capital riesgo Kobus Partners tras su entrada en 2019.

Siete años después, los fundadores de la firma han recomprado el 30% que tenía Renta 4 Gestora para volver a controlarla del todo.

El banco de inversión sale del capital dejando a Kobus con un volumen de activos bajo gestión en el entorno de los 400 millones de euros.

Esta opción de recompra estaba contemplada por el equipo fundador de Kobus y Renta 4 desde el inicio de su alianza estratégica.

No obstante, "seguimos participando en su comité de inversión, como inversores ancla en sus fondos y continuaremos distribuyendo en nuestra red [para clientes institucionales o de alto patrimonio] los siguientes fondos que saquen", confirma en conversación con este periódico Jesús Sánchez-Quiñones, director general de Renta 4 Banco.

Gracias al apoyo financiero y comercial de Renta 4, Kobus Partners ha consolidado su presencia en el mercado como plataforma independiente dedicada a la inversión en el sector de las energías renovables y la infraestructura energética.

Antes de que Renta 4 entrara en su capital, Kobus gestionaba inversiones en el sector por más de 120 millones de euros. Por lo que el acuerdo con el banco que preside Juan Carlos Ureta le ha hecho cuadruplicar sus activos bajo gestión.

Los socios actuales de Kobus Partners son Pablo Guinot, Carlos García-Monzón, Pedro Diosdado, José María Basagoiti y Felipe Mesía.

Por ejemplo, Kobus fue elegida en 2021 por Mapfre para gestionar su primer vehículo de inversión en el sector energético: el fondo Mapfre Energías Renovables I, de la mano con Iberdrola, que se centra en el desarrollo de plantas eólicas y fotovoltaicas en España.

Hitos recientes

Este año, Kobus ha cerrado junto a 123 Investment Managers un acuerdo para estructurar operaciones dirigidas a carteras de proyectos en fase avanzada de desarrollo. En el marco de esta alianza, Kobus ha financiado a Kenergy una cartera compuesta por cuatro proyectos fotovoltaicos en España que suman cerca de 210 MW de capacidad.

A finales de 2025, Kobus Partners refinanció toda la deuda de su cartera de activos por un total de 207 millones de euros a través de una financiación híbrida entre bonos y deuda de proyecto.

Los fondos obtenidos se han destinado a refinanciar 22 proyectos solares fotovoltaicos operativos con una potencia conjunta instalada de 37,7 megavatios (MWp) en toda España, propiedad de su segundo vehículo de inversión: Kobus Renewable Energy II.