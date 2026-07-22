La exjefa de banca privada del Santander, Adela Martín, abandona el grupo

Tras la llegada de Víctor Allende desde CaixaBank y otros movimientos internos, Martín fue desplazada a su último puesto antes de abandonar el grupo.

El ascenso de Javier García-Carranza como responsable global de Wealth Management & Insurance en 2024 cambió la estructura interna del banco.

Martín se incorporó a Santander en 2015 tras más de 15 años en Bankinter, donde fue responsable de Banca Privada desde 2009.

Adela Martín, hasta ahora directora de Globalización de Banca Privada, Gestión de Activos y Seguros del Santander, abandona la entidad.

Adela Martín, la hasta ahora directora de Globalización de Banca Privada, Gestión de Activos y Seguros del Santander, abandona el banco cántabro, como ha adelantado Bloomberg y ha confirmado este periódico con fuentes financieras.

La ejecutiva, que llegó al grupo en 2015 desde Bankinter, ha ocupado su actual rol en Santander desde septiembre de 2024. Hasta ese momento, Martín era la jefa de Santander Private Banking en España.

Hasta su incorporación a Banco Santander en julio de 2015, Martín desarrolló su carrera profesional en Bankinter durante más de 15 años, siendo desde 2009 la responsable de Banca Privada de dicha entidad.

Pero el ascenso en Santander de Javier García-Carranza en la primavera de 2024 como responsable global de Wealth Management & Insurance del banco cambió las dinámicas internas de la entidad.

Su primera decisión fue fichar a Víctor Allende en CaixaBank como nuevo director general de Santander PB para España, lo que motivó el desplazamiento de Martín a su puesto actual. Después se produjeron más fichajes de relevancia para banca privada en CaixaBank, así como en otras entidades.

El otro gran cambio -y el más directo- aparejado al ascenso de García-Carranza fue la posterior marcha de Víctor Matarranz, quien desempeñaba las mismas funciones que el anterior.

Matarranz se recolocó el pasado septiembre como responsable de Gestión Patrimonial para Europa y América en HSBC.