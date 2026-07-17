Mutuactivos impulsa su negocio internacional con el traslado de un nuevo fondo a Luxemburgo

Luxemburgo es considerado un centro clave para la gestión y distribución global de vehículos de inversión, facilitando la expansión internacional de la gestora.

Con esta operación, Mutuactivos busca ampliar la distribución de sus productos entre inversores institucionales internacionales y bancas privadas.

Mutuactivos ha trasladado su fondo estrella de renta fija, Mutuafondo FI, a Luxemburgo mediante una fusión por absorción.

Mutuactivos refuerza su negocio internacional con el traslado de un nuevo fondo a Luxemburgo. La gestora ha registrado en el Gran Ducado su fondo estrella de renta fija, Mutuafondo FI.

Mediante una fusión por absorción, el fondo español ha quedado albergado en un compartimento de la sicav de Mutuactivos, Mutuactivos International SICAV.

Esta operación ha supuesto el traslado de 2.500 millones de euros, el patrimonio total del fondo español, que ha pasado a denominarse Mutuactivos International SICAV-Mutuafondo FI Lux.

La fusión, no obstante, no supone cambios en la vocación inversora del fondo, ni en la composición de la cartera: el fondo seguirá gestionándose desde España por el mismo equipo gestor, dirigido por Emilio Ortiz, con el mismo proceso de toma de decisiones y manteniendo su histórico de rentabilidad. Mutuafondo FI es uno de los fondos de renta fija del mercado español más rentables en el largo plazo. Desde su lanzamiento, en 1987, presenta una rentabilidad neta anualizada del 4,89%.

Mayor distribución

Con su negocio en Luxemburgo, la gestora quiere cubrir la demanda que tiene por parte de bancas privadas internacionales, selectores de fondos y gestores de fondos de fondos.

Luis Ussía, presidente y consejero delegado de Mutuactivos, afirma que la comercialización de sus fondos a través de esta plaza financiera permite una mayor distribución a nivel global ya que mejora el acceso a inversores internacionales, principalmente institucionales.

“Luxemburgo es uno de los principales países europeos para la gestión y distribución internacional de vehículos de inversión, con un marco jurídico consolidado y una amplia experiencia en el desarrollo de productos financieros”, asegura Ussía.

Mutuactivos registró el año pasado su primera sociedad de inversión de capital variable, Mutuactivos International SICAV, para desarrollar su actividad internacional y facilitar la comercialización de sus fondos de inversión en el extranjero.

Su operativa ha arrancado este año con la fusión de los dos primeros fondos, Mutuactivos International SICAV- Mutuafondo Flexible Bonds (que absorbió al fondo español Mutuafondo Renta Fija Flexible, FI) en enero de este año, y la absorción de Mutuafondo, FI ahora.