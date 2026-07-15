BlackRock bate récord y supera los 15 billones de dólares en activos gestionados tras un aumento del 22% en el 2T

En el primer semestre de 2026, las ganancias netas de BlackRock crecieron un 33%, alcanzando los 4.126 millones de dólares, con unos ingresos de 13.782 millones.

El beneficio neto atribuido de BlackRock subió un 20% en el segundo trimestre, hasta los 1.914 millones de dólares, y los ingresos aumentaron un 30,6%.

En el trimestre, la gestora registró un flujo neto de entrada de 191.700 millones de dólares, lo que supone un aumento del 183% respecto al mismo periodo de 2025.

BlackRock ha alcanzado un récord histórico gestionando 15,3 billones de dólares en activos al cierre del segundo trimestre, un 22% más que el año anterior.

La gestora de fondos estadounidense BlackRock ha batido récord en su cifra de activos bajo gestión al alcanzar en el segundo trimestre del año los 15,3 billones de dólares (13,4 billones de euros). El aumento supone un crecimiento del 22% respecto al dato que registró un año antes.



En relación a los tres meses anteriores, el crecimiento de los activos gestionados por la entidad dirigida por Larry Fink supone un incremento del 10,4%.

Esta subida refleja un flujo neto de entrada de 191.700 millones de dólares (167.981 millones de euros) en el trimestre, un 183% por encima de la cifra contabilizada entre abril y junio del año anterior. Así, eleva a unos 868.000 millones de dólares (760.600 millones de euros) la cifra neta de entrada en los últimos doce meses.

De este modo, la cifra promedio de activos bajo gestión de BlackRock en segundo trimestre de 2026 fue de 14,85 billones de dólares (13 billones de euros), un 24% por encima del dato correspondiente al mismo periodo de 2025.

En el segundo trimestre, la gestora de fondos registró un beneficio neto atribuido de 1.914 millones de dólares (unos 1.677 millones de euros), lo que supone un incremento del 20% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Por su parte, la cifra de ingresos alcanzó los 7.084 millones de dólares (unos 6.207 millones de euros), un 30,6% más.

De este modo, en el primer semestre de 2026, las ganancias netas de BlackRock aumentaron un 33%, hasta 4.126 millones de dólares (3.615 millones de euros). Asimismo, los ingresos de la gestora sumaron 13.782 millones de dólares (12.077 millones de euros), un 28,8% más.

El presidente y consejero delegado de BlackRock, Laurence Fink, ha destacado que los flujos en el primer semestre "se duplicaron con creces con respecto al año anterior", lo que elevó los activos bajo gestión a la cifra récord de 15,3 billones de dólares.

"Nuestro impulso se está acelerando y nunca he sido tan optimista sobre el crecimiento futuro", ha recalcado el CEO de la entidad.