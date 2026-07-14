Panza Capital alerta de que la renta variable vive un momento "atractivo pero incómodo" y pide limitar las expectativas por la IA

Panza Capital apuesta por el sector de la construcción, invirtiendo en grandes compañías estadounidenses y empresas tradicionales europeas, reduciendo su exposición en infraestructuras.

La gestora advierte que la coyuntura actual en relación con la IA puede considerarse una burbuja y que no todos los participantes podrán beneficiarse de esta revolución.

Panza Capital considera que la renta variable vive un momento atractivo pero incómodo, marcado por el optimismo excesivo sobre la Inteligencia Artificial.

Panza Capital ha presentado su carta trimestral para inversores del segundo trimestre este martes y lo ha hecho analizando el contexto al que se enfrenta a día de hoy la renta variable. En este sentido, Beltrán de la Lastra, su presidente y CIO, ha sido claro: "Es un momento muy atractivo pero a la vez incómodo para invertir".

El dirigente de la firma -también gestionada por su CEO, Gustavo Trillo- ha identificado las dos grandes narrativas que dominan en los mercados en la actualidad: la vinculación a la Inteligencia Artificial y las tensiones geopolíticas, con el foco concreto al conflicto en Oriente Próximo, que lleva ya cuatro meses y medio marcando parte del camino de las bolsas.

En este sentido, de la Lastra ha advertido de que existe un "optimismo desmesurado por la IA", aunque sin negar el impacto que tiene, está teniendo y va a tener esta tecnología tanto en los mercados financieros como en el conjunto de la sociedad.

A nivel de inversión, el presidente de Panza Capital admitía que es imposible que todo el mundo salga beneficiado de esta transición ya que "no puede haber tantos ganadores como participantes hay en la revolución".

A sus ojos, la coyuntura actual en relación con la IA tiene todos los elementos para ser considerada una burbuja y que "no es creíble desde el punto de vista de la inversión". Así, de la Lastra admitía también que es difícil que quienes contribuyen a su financiación poniendo capital sepan qué papel tienen.

El CIO de la gestora también ha puesto el foco en el otro relato que amenaza a la renta variable: la geopolítica. "El mundo está viviendo un 'test de estrés' que es real y que tiene un impacto claro en las compañías o segmentos que requieren de financiación estable", resaltaba de la Lastra.

Bajo este preámbulo, los responsables de la gestora han explicado qué movimientos han realizado en la cartera de cara a este segundo semestre del año.

Apuesta por la construcción

Una de las grandes apuestas de Panza Capital, que mantiene una cartera diversificada que cuenta con más de 40 compañías, es la construcción. En este sentido, la gestora divide su inversión en el sector entre grandes compañías estadounidenses de 'puro ladrillo', como PulteGroup, Lenna o D.R. Horton y se decanta por empresas enfocadas en un segmento concreto en el Viejo Continente.

En relación a sus acciones en este segmento, de la Lastra ha señalado que han reducido sustancialmente el capital en las compañías de construcción de infraestructuras que se han ido beneficiando del contexto y la demanda actual y lo han ido invirtiendo en compañías más tradicionales.

En este sentido, resalta la apuesta por Berkeley Group y la nueva incorporación de NVR Inc.

En relación a la reciente fusión de dos de sus vehículos de inversión, la absorción de Panza Premium por parte de Panza Inversiones, de la Lastra ha recordado que el fondo Premium de la gestora no llegaba al 1% del total de los activos que gestiona Panza Capital y que apenas absorbía un patrimonio de un millón de euros.

Con este movimiento, Panza Capital se queda con dos fondos principales tras aligerar su estructura: Panza Inversiones y Panza Valor, que se complementan con el plan de pensiones de la gestora que replica su fondo Panza Inversiones.

Sobre la posibilidad de que ambos vehículos de inversión se fusionen en algún momento, de la Lastra explicaba que pese a que la filosofía de ambos fondos es muy parecida, "de momento no existe pensamiento de que se lleve a cabo dicha fusión".