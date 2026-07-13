Emilio Ortiz (Mutuactivos): “2026 va a ser un año récord para los beneficios empresariales”

La salida a bolsa de SpaceX ha sido la mayor de la historia, aunque la empresa solo es rentable en su división de telecomunicaciones, y se especula sobre una posible fusión con Tesla.

La inversión en inteligencia artificial y centros de datos por grandes tecnológicas podría alcanzar los 850.000 millones de dólares, equivalente al 2,7% del PIB estadounidense.

Mutuactivos SGIIC encara el tercer trimestre del año con optimismo sobre los mercados financieros. En su última carta a clientes Emilio Ortiz, director de Inversiones de la entidad, afirma que “todo apunta a que 2026 va a ser un año récord para los beneficios empresariales”.

“Los del S&P500 van a crecer casi un 30% impulsados por el sector tecnológico y el petrolero. En Europa crecerán en torno al 15%. Y dado que los beneficios crecen más de lo que se revalorizan las bolsas, los múltiplos a los que éstas cotizan están cayendo”, señala.

En su opinión, el fuerte crecimiento en los beneficios empresariales está muy ligado a la inversión en centros de datos.

“En 2026 los grandes hyperscalers americanos, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta y Oracle, van a invertir 725.000 millones de dólares, principalmente en infraestructura para la IA. Si a esta cantidad le añadimos los proyectos de OpenAI, SpaceX o Anthropic, y los de sus proveedores, que tienen que invertir para aumentar su capacidad de producción de generadores, cables o transformadores eléctricos, por ejemplo, la inversión total en IA rondará los 850.000 millones de dólares, el equivalente a 2,7 puntos del PIB americano”, asegura Ortiz.

Recorrido bursátil

El director de Inversiones de Mutuactivos admite que, aunque las bolsas están en máximos históricos y es consciente de que hay partes del mercado en las que las valoraciones son muy exigentes, todavía hay recorrido. Tecnología, transición energética y telecomunicaciones son tres sectores en los que detecta oportunidades.

“Mutuafondo Tecnológico FI es uno de nuestros fondos con mejor comportamiento este año, con un retorno del 23%, que bate una vez más al Nasdaq 100 y le consolida como el fondo de renta variable más rentable de España de los últimos 15 años. Su éxito radica en su apuesta decidida por los semiconductores y por el ciclo de inversión en capital (capex), frente al sector del software. Esta estrategia ha funcionado muy bien y ahora la estamos neutralizando parcialmente, reduciendo la posición en “semis” en favor de los hyperscalers”, revela Ortiz.

Destaca también la buena evolución de Mutuafondo Transición Energética, FI, que acumula casi un 20% en el año y un 40% en los últimos doce meses. “Esta temática se está viendo beneficiada del aumento de inversiones en infraestructuras energéticas para la IA. Entre sus principales posiciones hay compañías como Eon, RWE o Dominion Energy, que están desarrollando importantes proyectos en países como Alemania o EEUU. A diferencia de lo que está pasando en nuestro país, estos países están incentivando el desarrollo de redes eléctricas y atrayendo inversiones mediante la fijación de un marco regulatorio que garantiza la rentabilidad de los negocios”, relata.

Fuera de estas temáticas, la otra gran apuesta de Mutuactivos en bolsa se centra en el sector de las telecomunicaciones, en el que ven potencial por la consolidación a la que se enfrenta el segmento. “Europa necesita mantener su independencia tecnológica en un mundo cada vez más polarizado, y las “telecoms” son las únicas compañías que por capacidad tecnológica y tamaño de balance pueden hacer algo de sombra a las hyperscalers americanas. Creemos que en los próximos meses vamos a ver procesos de consolidación en varios países europeos y esto debería favorecer el comportamiento bursátil del sector. Nos gustan compañías como Zegona o la alemana 1&1”, explica Ortiz.

En renta fija, la gestora ha modificado recientemente su estrategia, alargando la duración y apostando a que los tipos a corto plazo caerán cuando se tenga confirmación de que el reciente repunte en la inflación es transitorio.

“Hemos aprovechado el reciente repunte de los tipos de interés para alargar algo la duración de nuestros fondos porque creemos que el mercado sobreestima la probabilidad de que el BCE siga subiendo los tipos de interés. Es cierto que el control de la inflación es su objetivo central y que la subida del precio del petróleo tras el cierre del estrecho de Ormuz ha hecho repuntar la inflación, pero creemos que este efecto será transitorio y, una vez restaurado el tráfico marítimo por el estrecho, la inflación debería bajar y el BCE debería adoptar un tono más suave. De hecho, los últimos datos ya apuntan en esa dirección”, concluye Ortiz.

Por otro lado, en Mutuactivos continúan cautos con el crédito privado, no porque prevean un fuerte deterioro de la actividad económica o de la solvencia de las empresas, sino porque las primas de riesgo están en zona de mínimos.

SpaceX

Otro de los temas que aborda Emilio Ortiz en su carta trimestral a clientes es la reciente salida a bolsa de SpaceX, la compañía de Elon Musk que ha conseguido levantar casi 86.000 millones de dólares en la mayor OPV de la historia hasta la fecha.

Ortiz llama la atención sobre la situación actual de la compañía. “De sus tres negocios principales, telecomunicaciones (Starlink), espacial (Space) e IA, solo el primero gana dinero. En 2025, SpaceX perdió casi 5.000 millones de dólares. En el primer trimestre de 2026 la pérdida ha sido similar”, recuerda.

Según Emilio Ortiz, tras la OPV, Musk puede utilizar su acción como medio de pago para operaciones corporativas como la reciente adquisición de Cursor, una start up de IA por la que SpaceX pagará 60 bn, para la compra de alguna compañía de telecomunicaciones con la que complementar Starlink, o para una potencial fusión con Tesla.

“Una fusión con Tesla, que lleva cuatro años sin crecer, pero factura 100.000 millones de dólares al año, situaría a SpaceX como la cuarta compañía del mundo por capitalización (3.700 bn), cotizando a un múltiplo mucho más “razonable” de 20 veces la facturación anual consolidada de ambas compañías. No creo que esta operación tarde mucho en producirse”, explica.