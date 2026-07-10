Mutuactivos rebaja posiciones en Estados Unidos y emergentes y modera el peso en dólar

Estos cambios obedecen a una adaptación táctica y toma parcial de beneficios, no a un cambio radical en la estrategia de inversión.

La empresa recomienda coberturas para inversores sensibles al dólar y destaca la importancia de carteras diversificadas y resilientes ante la volatilidad.

La gestora incrementa su apuesta por Europa y ajusta la duración de la renta fija vendiendo la parte larga de la curva estadounidense.

Mutuactivos ha reducido su exposición a Estados Unidos y mercados emergentes, moderando también el peso del dólar en sus carteras.

Mutuactivos, la entidad de gestión de activos de Mutua Madrileña, ha realizado ajustes tácticos en sus carteras para adaptarse al nuevo escenario de mercado, marcado por la rápida bajada del precio del petróleo (que ha caído desde los 120 hasta los 80 dólares), el descenso de las expectativas de inflación y el cambio de tono de los principales bancos centrales.

En este contexto, la gestora ha optado por reducir ligeramente su exposición a Estados Unidos y a los mercados emergentes, moderar el peso del dólar e incrementar su apuesta por Europa.

Ignacio Dolz de Espejo, director de Soluciones de Inversión y Producto de Mutuactivos, afirma que los mercados están mostrando una elevada capacidad para amplificar los acontecimientos y revertir sus movimientos en muy poco tiempo, lo que exige realizar pequeños ajustes tácticos sin perder de vista el objetivo principal: construir carteras capaces de soportar escenarios inesperados.

La firma considera que la nueva etapa de la Reserva Federal estadounidense, liderada por Kevin Warsh, combina una actitud más estricta en el corto plazo para reforzar la credibilidad de la institución con la preparación de un marco que permita adoptar políticas monetarias más acomodaticias en el futuro.

Esta dinámica ha provocado movimientos significativos en la curva de tipos estadounidense y está generando divergencias con Europa, donde el Banco Central Europeo ha adoptado un tono más prudente gracias al alivio de las presiones inflacionistas derivado de la caída del petróleo.

Como consecuencia, Mutuactivos ha decidido reducir algo la duración de sus carteras de renta fija mediante la venta de la parte larga de la curva. Con esta estrategia, la entidad busca beneficiarse de una mayor pendiente entre los tramos cortos y largos de los tipos de interés estadounidenses.

Además, ha disminuido tácticamente su exposición al dólar y aconseja dotarse de coberturas a aquellos inversores más sensibles a los movimientos de la divisa.

“En renta variable, la concentración de los índices bursátiles en tecnología y Estados Unidos continúa siendo elevada. Por ello, optamos por trasladar parte de la exposición hacia Europa. También hemos reducido parcialmente nuestra inversión en mercados emergentes después del buen comportamiento registrado en los últimos meses”, comenta Dolz de Espejo.

Según el experto, un entorno caracterizado por un dólar más fuerte y unos tipos de interés estadounidenses más elevados podría perjudicar el comportamiento relativo de estos mercados, pese a la solidez de sus beneficios empresariales.

Desde Mutuactivos insisten en que estos movimientos no responden a un cambio radical de estrategia, sino a una toma parcial de beneficios y a una adaptación táctica al nuevo entorno. "No estamos vendiendo todo, solo bajando algo el peso y recogiendo beneficios", asegura Dolz de Espejo.

La gestora recuerda que, en un contexto caracterizado por la rapidez con la que se producen y revierten los episodios de volatilidad, tratar de anticipar cada movimiento del mercado resulta menos relevante que diseñar carteras diversificadas y resilientes.

"Los shocks aparecen rápido, el mercado los amplifica y la reversión llega antes de que tengamos tiempo de explicarla. En ese mundo, intentar acertar cada movimiento tiene menos valor que construir carteras capaces de soportarlos", concluye Ignacio Dolz de Espejo.