Europa invertirá 80.000M en 'scaleups' tecnológicas con compromisos de Santander, BBVA y AltamarCAM

ETCI 2.0 prevé captar hasta 15.000 millones de euros y apoyará tanto megafondos como fondos de crecimiento medianos, reforzando la innovación y la autonomía estratégica europea.

Santander, BBVA y AltamarCAM, junto a otros inversores institucionales europeos, se han comprometido a apoyar la iniciativa.

El objetivo es movilizar hasta 80.000 millones de euros en inversiones para ayudar a más de 1.500 empresas tecnológicas innovadoras europeas a convertirse en líderes globales.

El Grupo Banco Europeo de Inversiones y los 27 países de la UE lanzan la segunda fase de la iniciativa European Tech Champions (ETCI 2.0) para impulsar scaleups tecnológicas.

El Grupo Banco Europeo de Inversiones (BEI), junto con los 27 Estados miembros de la UE, entre ellos España, e inversores institucionales privados, lanza la segunda fase de la iniciativa European Tech Champions (ETCI 2.0, en inglés).

Tras el éxito de la primera fase, la iniciativa creará una plataforma paneuropea de inversión para ayudar a que más de 1.500 innovadores tecnológicos de la UE se conviertan en líderes mundiales.

La intención es movilizar hasta 80.000 millones de euros en inversiones y ayudar a que scaleups europeas altamente innovadoras crezcan y se expandan desde el propio suelo europeo, sin necesidad de que se fuguen a Estados Unidos, Wall Street o el Nasdaq.

Entre los inversores institucionales que se han comprometido a apoyar la iniciativa, figuran tres entidades españolas: Banco Santander, a través de Santander Alternative Investments; BBVA Spark y la hispano-alemana AltamarCAM.

Les acompañan otros europeos como Azimut Holding, Compagnia di San Paolo, Danske Bank y Green Arrow Capital.

ETCI 2.0 se ha fijado como objetivo captar hasta 15.000 millones de euros, una cifra aproximadamente cuatro veces superior a la del fondo de fondos original lanzado en 2023.

Las partes se han reunido en Bruselas, en el marco de la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin), para respaldar la segunda fase de la iniciativa European Tech Champions.

Soberanía europea

En su primera fase, la iniciativa European Tech Champions ha apoyado a 15 megafondos que invierten activamente en startups europeas con potencial de crecimiento y ha favorecido el desarrollo de doce unicornios con sede en la UE (scaleups valoradas en más de 1.000 millones de euros).

"Hoy damos un paso decisivo para cerrar la brecha de financiación de las empresas en fase de escalado, asegurando que las ideas, tecnologías y empresas innovadoras nacidas en Europa puedan crecer y quedarse en Europa", señala la española Nadia Calviño, presidenta del BEI.

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, califica la iniciativa como "un paso decisivo para reforzar la seguridad económica de nuestro continente, al profundizar los mercados de capitales europeos y al apoyar la innovación disruptiva que necesitamos en un momento en el que la tecnología está transformando el mundo".

El tamaño de ETCI 2.0 se determinará en el segundo semestre de este año, cuando se ultimen las contribuciones de todas las partes participantes en lo que se conoce como un 'primer cierre'. El Grupo BEI invertirá hasta 1.250 millones de euros adicionales.

ETCI 2.0 prestará apoyo a megafondos europeos y, por primera vez, a fondos de crecimiento medianos de más de 300 millones de euros. Todo ello impulsará la Unión de Ahorros e Inversiones de la UE y reforzará la autonomía estratégica europea, la innovación y el crecimiento de la productividad.