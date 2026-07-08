El mercado prevé que ING ejecutará la opción de compra mayoritaria de Singular en dos años como máximo

ProA y Actinver buscan arbitrar en la operación esperando vender su participación a ING a un precio más alto en el futuro.

El plan inicial de ING era adquirir el control total, pero Javier Marín, CEO de Singular, ha logrado mantener la independencia temporal de la entidad.

El mercado prevé que ING ejecutará la opción de compra mayoritaria de Singular Bank en un plazo máximo de dos años.

El sector financiero español está muy atento a la última operación corporativa anunciada, la compra de un 84,5% de Singular Bank por un consorcio de inversores liderado por ING (40%), a quienes le acompañarán ProA Capital (15%), Actinver (8%) y los family offices de los Bhavnani, los Ruiz Lafita y los Comenge, que sumarán un 21,5%.

La solución poliédrica encontrada por Javier Marín, fundador y CEO de Singular, y el que hasta ahora era su accionista mayoritario, el fondo americano Warburg Pincus, ha dejado cariacontecidos a propios y extraños.

Fuentes cercanas aseguran que "algunos banqueros de Singular están preocupados por la imagen retail de ING, y porque ING sigue con su proyecto de banca privada independientemente de la compra de Singular".

Otras fuentes financieras consultadas -competidores, proveedores, analistas y trabajadores de las entidades involucradas- coinciden en que ING tendrá que ejecutar la opción de compra mayoritaria de Singular sin mucha demora.

"O ING ejecuta la opción en dos años, por decir un plazo razonable, o ya no la ejecuta. Es el escenario central que tienen", apunta una de estas fuentes, consciente de que "es raro" que ING y Singular compitan en el segmento de rentas altas, pero colaboren al mismo tiempo dando servicio a las grandes fortunas.

Y añade: "El plan inicial de ING era comprarlo todo, pero Marín ha conseguido lo que quería, que no mandara nadie salvo él durante, al menos, un tiempo".

Inicialmente, ING ha acordado la adquisición de un 44% de Singular Bank, aunque después de la ampliación de capital que, previsiblemente, llevarán a cabo Marín y los suyos para elevar su peso hasta el 15,5%, ING bajaría al 40% anunciado.

Arbitraje de ProA y Actinver

Como informó EL ESPAÑOL-Invertia, Marín y su cúpula tendrían hasta 2033 -seis años desde el primer trimestre de 2027, para cuando debería cerrarse la operación- para vender su paquete a ING y que se haga con la mayoría de Singular.

Aunque fuentes internas deslizan que el pacto de socios es "totalmente abierto", en "un mundo de opciones cruzadas", y que el plazo para ejecutar la opción de compra mayoritaria es más elevado incluso que este horizonte.

Un consultor de banca privada que prefiere no ser citado también es de la opinión de que ING irá a por todas no tardando mucho. "Se hará antes, seguro", tal y como estima.

Por otra parte, el consenso del mercado da por hecho que la jugada que persiguen ProA y Actinver es arbitrar en la transacción y que ING, cuando vaya a por el control total, les compre su participación a un precio mayor. Algo que podría darse más pronto que tarde.

En la operación ha participado Jefferies como asesor financiero exclusivo de Warburg Pincus (el equipo directivo de Singular Bank se implicó activamente); mientras que Gómez-Acebo & Pombo ha sido el asesor legal de ING. El banco neerlandés ha utilizado a su propia banca corporativa y de inversión (ING Corporate Finance) como asesor financiero.