Flinket y MGC lanzan el primer gestor automatizado de ETF con seguros 'unit linked'

Asesores independientes pueden subir carteras modelo a la plataforma, que también podrá funcionar como marca blanca para bancos o vender sus módulos tecnológicos a aseguradoras.

myETF permite diferir la tributación por compraventa de ETF hasta el reembolso del seguro, solventando un hándicap fiscal de estos productos en España.

La plataforma permite invertir desde 1.000 euros en una selección de 100 ETF de renta fija, variable y materias primas, con una comisión anual del 1%.

Flinket y MGC Insurance lanzan myETF, el primer gestor automatizado de ETF a través de seguros unit linked en España y Europa.

La fintech Flinket se ha asociado con la aseguradora MGC Insurance para lanzar el primer gestor automatizado de fondos cotizados (ETF, en inglés) a través de seguros unit linked. El proyecto ha sido bautizado comercialmente como myETF, y es pionero en España y en Europa al unir los mundos del seguro, la inversión y la digitalización.

Tanto Flinket como MGC son entidades autorizadas por la DGSFP. Mientras que Flag es el agente vinculado.

La firma parte de un universo de 100 ETF de las principales gestoras internacionales y con una comisión anual del 1% sobre los activos totales del cliente. Los 100 primeros clientes podrán invertir un mínimo de 1.000 euros, y a partir de ahí el mínimo serán 3.000 euros.

Los ETF serán de renta fija, renta variable o materias primas, e incluirán fondos cotizados normales, inversos y apalancados, tanto indexados como activos.

Al frente de myETF está Gabriela Orille, experta del mundo fintech. Orille codirigió MyInvestor en su lanzamiento cuando nació desde Andbank; fue la responsable de digitalización para el negocio global de gestión patrimonial y seguros del Santander; y es fundadora de myGolf y consejera independiente de Denarius Finance.

Como impulsor del proyecto está Joan Mir, consejero delegado de Valiro Insurance Broker. Mir es presidente de Flinket, y Orille su CEO.

Una de las particularidades de la plataforma es que logra paliar el principal hándicap de los ETF en España, que no son traspasables fiscalmente como los fondos de inversión tradicionales, sino que se comportan como una acción.

Así, el cliente de myETF podrá diferir la tributación por compraventa de ETF hasta el reembolso del seguro. Y sus responsables prevén que, conforme la plataforma gane volumen, la tarifa plana irá disminuyendo en precio.

Su hoja de ruta contempla llegar al breakeven en 18 meses y, "de forma conservadora", gestionar 100 millones de euros en dos o tres años.

Colaboraciones

Además, los asesores y gestores independientes podrán subir sus carteras modelo a la plataforma, acumular followers y que la gente las compre o cambie a través de myETF.

De esta forma, los clientes podrán elegir sus propios ETF dentro de su unit linked, seguir a los asesores independientes o combinar ambos servicios en paralelo.

Sus ideólogos han diseñado la plataforma de la forma más amplia posible para que ésta sirva de marca blanca para bancos interesados o que su tecnología pueda ser vendida por módulos a otras aseguradoras.