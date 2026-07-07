BlackRock refuerza su apuesta por España con su visión más positiva del país en un lustro

La gestora destaca el crecimiento económico, la inflación controlada y la estabilidad laboral como puntos fuertes de la economía española.

El enamoramiento de BlackRock con España va a más. Desde finales de 2025, nuestro país estaba en su top 3 de convicciones globales de inversión, y ahora -junto a la bolsa estadounidense- ya se sitúa en el top 2, mirando de tú a tú a la todopoderosa Wall Street.

En una presentación de sus perspectivas para el segundo semestre, el gigante de los fondos ha aseverado que, en bolsa, "España es la principal apuesta desde mercados por parte de BlackRock".

Su responsable de Ventas para Iberia, Javier García Díaz, ha alabado la situación económica de España, donde "tenemos más convicción si cabe que hace seis meses". De hecho, ha reconocido, "nunca hemos estado más sobreponderados en los últimos cinco años".

Pese a que el Ibex 35 el año pasado voló casi un 50% y este año sólo lleva un 15% de ganancia, ven con buenos ojos al parqué español. "Seguramente no subirá tanto, pero todavía tiene mucho potencial".

La realidad es que, hoy, "España es el principal protagonista en lo que a crecimiento económico se refiere". "Desde pandemia, ha crecido un 8% acumulado frente al 5% de la región; la inflación está controlada por debajo del 3%, y el mercado laboral es estable con el desempleo controlado en torno al 10%", ha justificado García Díaz.

Por sectores, la gestora se fija en los bancos, las utilities y las infraestructuras, nichos muy relevantes en el Ibex 35 y donde "desde BlackRock tenemos mucha convicción por esos sectores".

Por ejemplo, les gustan los bancos por sus balances saneados, su margen de interés elevado y porque vuelve a haber procesos de consolidación corporativa (M&A) en el sector, tanto en bancos como en gestoras de activos. Otras compañías españolas, en cambio, están más ligadas a las tendencias de transición energética e inteligencia artificial, con especial foco en renovables o centros de datos.

En España, BlackRock ya gestiona 60.000 millones de euros de clientes españoles, e invierte cerca de 105.000 millones de euros en nuestra economía (en acciones, renta fija pública y privada, y activos privados como inmobiliario, deuda privada o capital riesgo).

"Somos importadores netos de capital, cosa que en otros mercados de BlackRock no ocurre", ha puesto en solfa su jefe de Ventas.

Wall Street

La otra gran apuesta bursátil de BlackRock es Wall Street, sobre todo en las cotizadas que tienen que ver con la infraestructura de IA: protección de datos o ciberseguridad.

"Aunque cada vez cuesta más discernir entre ganadores y perdedores dentro de la IA, es una megafuerza de inversión con efectos generales en crecimiento de la productividad y el PIB de los países, así como un empuje para sectores que pueden sacarle partido, como tecnología y telecomunicaciones, salud o financiero", ha contrapesado el experto.

Petróleo, tipos y bonos

En otro orden, y con el conflicto en Irán y Oriente Medio en plena desescalada, la firma visualiza el precio del petróleo (Brent y West Texas) en el rango de los 68 a 72 dólares por barril.

En cuanto a los tipos de interés una vez las aguas geopolíticas están algo más calmadas, la mayor gestora del mundo se distancia del consenso del mercado, que prevé tasas oficiales en el entorno del 3% para la eurozona. En su caso, pronostica una bajada de 25 puntos básicos en la facilidad de depósito este año, hasta el 2%, y que el BCE los mantenga inalterados en 2027.

En cuanto a la Fed, no creen que vuelva a mover ficha este ejercicio y, si acaso, haría una reducción de 25 puntos básicos el que viene, hasta el rango del 3,25%-3,5%.

Así, y con el renacer de la renta fija, BlackRock se la juega al crédito high yield de alta calidad, a la deuda pública europea y a la deuda emergente en moneda local. Todo bajo la premisa de que "el 70% de la renta fija hoy ofrece rentabilidades por encima del 4%". Una oportunidad que tampoco se puede dejar escapar.