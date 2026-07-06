Skello cierra una ronda de 200M liderada por Bridgepoint para expandir su plataforma de recursos humanos por Europa

Actualmente, Skello presta servicio a 25.000 empresas y 600.000 usuarios diarios, superando los 50 millones de euros de ingresos recurrentes anuales y alcanzando la rentabilidad en 2025.

En 2026, Skello prevé contratar a 100 profesionales para tecnología, producto y ventas en París, Lille y Barcelona, donde ya ha multiplicado su plantilla y consolidado su base en España.

La empresa priorizará afianzar su liderazgo en Francia, profundizar su internacionalización europea y robustecer su herramienta con nuevas funcionalidades, especialmente en inteligencia artificial.

Skello ha cerrado una ronda de financiación de 200 millones de euros liderada por Bridgepoint Development Capital para expandir su plataforma de recursos humanos por Europa.

Skello, uno de los líderes europeos en gestión de recursos humanos, planificación y organización de personal por turnos, ha cerrado una ronda de financiación de 200 millones de euros impulsada por Bridgepoint Development Capital (BDC), el brazo de inversión en lower mid-cap market del fondo británico.

De esta forma, BDG se une a Skello como accionista minoritario, junto a las fundadoras (Quitterie Mathelin-Moreaux y Emmanuelle Fauchier-Magnan), el equipo directivo y los inversores Partech y XAnge, los cuales vuelven a participar en esta nueva operación.

Además, el equipo directivo aumenta su participación en el capital, demostrando así su compromiso en esta nueva fase de crecimiento de la empresa.

Con esta inyección de capital, Skello se marca tres ejes estratégicos para impulsar su crecimiento: afianzar su liderazgo en el mercado francés, profundizar en su internacionalización por Europa y robustecer las funcionalidades de su herramienta.

Cabe recordar que Skello es una de las plataformas online de recursos humanos más populares en el Viejo Continente, junto a Factorial o Personio.

Barcelona, clave

Skello tiene previsto realizar 100 contrataciones en 2026 para los departamentos de tecnología, producto y ventas, repartidas entre París, Lille y Barcelona. Estas incorporaciones irán a la par que el desarrollo de las capacidades de IA de la plataforma y la aceleración comercial de Skello en Europa.

En la actualidad, la compañía presta servicio a 25.000 empresas y a 600.000 usuarios diarios en Francia, España, Benelux e Italia. Skello cuenta con más de 400 empleados y supera los 50 millones de euros de ingresos recurrentes anuales en 2026, tras haber alcanzado la rentabilidad en 2025.

Su plataforma todo-en-uno permite a empresas de hostelería, comercio, hoteles, farmacias y centros de trabajo industriales crear planificaciones en pocos clics, gestionar ausencias, horas trabajadas, contratos y nóminas, y comunicar cambios al equipo en tiempo real, ayudando a sus clientes a ahorrar hasta un 25% del tiempo dedicado a tareas administrativas de recursos humanos.

Algunas de las empresas que ya tienen el software de Skello son Ismed, Dieman, Alonso Carpinterías y Saneamientos, Kaizen Security, Cleangem, Veraleza, Hotel Cala del Pi, Restaurante Cheriff, Junk Burger, Grupo Ovejas Negras o Bel Mondo, entre otras.

En España, Skello ha situado en Barcelona su base de operaciones, desde la que articula una de las expansiones más aceleradas del grupo: ha pasado de cinco a 100 empleados en sólo tres años y prevé alcanzar los 140 profesionales en 2026, consolidando el mercado español como uno de los ejes estratégicos de su crecimiento europeo.