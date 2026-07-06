Sherpa levanta 16M con el apoyo de Forgepoint para desplegar IA en la privacidad de datos a más sectores

El equipo de Sherpa incluye figuras destacadas del sector tecnológico, y su trabajo en aprendizaje federado ha mejorado un 24% la precisión diagnóstica en medicina sin compartir datos de pacientes.

La compañía ha firmado contratos con organizaciones líderes como Indra, NIH, Centogene, Unicaja y Prosegur, destacando el valor de proteger la privacidad en el uso de datos estratégicos.

La inversión permitirá a Sherpa expandir su plataforma de IA orientada a la privacidad y la soberanía de los datos en sectores como sanidad, finanzas, industria, defensa y gobierno.

Sherpa.ai ha cerrado una ronda de financiación de 16 millones de euros con la entrada de nuevos inversores, incluyendo Forgepoint Capital, especializado en ciberseguridad e inteligencia artificial.

Sherpa.ai, el referente español en inteligencia artificial aplicada a la privacidad y seguridad de los datos, ha cerrado una ronda de financiación de 18 millones de dólares (casi 16 millones de euros) con el objetivo de consolidarse como líder en el desarrollo de plataformas de IA para grandes corporaciones y gobiernos, y liderar la nueva generación de sistemas de IA basados en la soberanía del dato.

La ronda ha contado con la entrada de nuevos inversores estratégicos como Forgepoint Capital, reconocido fondo de Silicon Valley especializado en ciberseguridad e IA, que ha respaldado algunas de las compañías más relevantes del sector.

Asimismo, también han participado inversores actuales como Mundi Ventures, Ekarpen, Allegra Holdings y la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), más conocida como la 'Sepi Digital', que refuerzan su apuesta por la compañía vasca.

La operación permitirá a Sherpa reforzar su expansión internacional en sectores clave como el sanitario, financiero, industrial, defensa, ciberseguridad y gubernamental.

La firma ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos meses, con contratos firmados con organizaciones punteras en distintos sectores: Indra, NIH (National Institutes of Health, en EEUU), Centogene Genomics, Caja Laboral, Unicaja o Prosegur, entre otras.

Estos acuerdos reflejan una tendencia cada vez más clara en el mercado: la necesidad de aprovechar el valor estratégico de los datos sin comprometer la privacidad, la seguridad ni la soberanía de la información, especialmente en sectores altamente regulados.

Por ejemplo, uno de sus proyectos más famosos es el desarrollado junto al NIH y el University College London, que ha demostrado el potencial del aprendizaje federado en medicina al permitir entrenar modelos de diagnóstico de enfermedades raras de forma colaborativa sin compartir datos de pacientes.

Equipo de primer nivel

Su paper logró mejorar la precisión diagnóstica de los modelos un 24%, abriendo la puerta a avances globales en ámbitos donde la colaboración es crítica pero históricamente limitada por las restricciones de privacidad.

La compañía fundada y liderada por Xabi Uribe-Etxebarria prevé, además, el lanzamiento de nuevas capacidades de su plataforma a lo largo de este año. "Un paso más hacia una infraestructura europea de inteligencia artificial concebida con la soberanía del dato como uno de sus pilares estratégicos", según su ideólogo.

El equipo de Sherpa incluye profesionales como Tom Gruber, exdirector de Tecnología y cofundador de Siri; Thomas Kalil, exdirector de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca; Doug Solomon, exdirector de Estrategia de Apple; o Joanna Hoffman, exejecutiva de marketing de Apple.