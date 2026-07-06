ING se abre a comprar más entidades de banca privada tras su entrada en Singular

ING planea lanzar su banca privada en España tras el verano, con asesores físicos en Madrid, Barcelona y Valencia y 15.000 millones de euros en activos gestionados.

La entrada en Singular permitirá a ING ofrecer productos y servicios complejos a clientes de altos patrimonios, como créditos lombardos y planificación fiscal.

La operación supone la primera compra inorgánica de ING en España desde 1999 y deja la puerta abierta a futuras adquisiciones en banca privada.

ING lidera un consorcio que adquirirá el 84,5% de Singular Bank, controlando el 40% de la entidad.

ING mete la sexta marcha para crecer en banca privada tras encabezar un consorcio de inversores que se hará con un 84,5% de Singular Bank.

Como adelantó EL ESPAÑOL-Invertia, el fondo americano Warburg Pincus sale por completo de Singular siete años después.

En la nueva etapa, el banco holandés ING controlará un 40%, el fondo español ProA Capital el 15%, el grupo de inversión mexicano Actinver el 8% y los family offices de los Bhavnani, los Ruiz Lafita y los Comenge, el 21,5% de forma agregada.

Mientras que Javier Marín y su equipo directivo aumentarán su participación hasta el 15,5% tras una ampliación de capital, y seguirán al frente de la gestión diaria de Singular Bank.

En una presentación de la operación ante la prensa, cuyo precio no ha trascendido, Anneka Treon, responsable global de Banca Privada, Gestión Patrimonial e Inversiones de ING, ha dejado la puerta abierta a que ING estudie futuras compras de banca privada en Europa o en España para seguir creciendo en este segmento.

De hecho, ING completó en julio de 2025 la compra de una participación adicional del 17,6% en la gestora de patrimonio independiente holandesa Van Lanschot Kempen, sumando un control total del 20,3% del capital de la firma.

La adquisición de Singular es la primera operación inorgánica que lleva a cabo ING desde que aterrizara en España en 1999 como un banco puramente digital. El banco naranja se ha reservado una opción de compra para elevar su participación, aunque tampoco se ha hecho público el calendario ni el porcentaje extra a adquirir.

Servicios "complejos"

En palabras de Alfonso Tolcheff, CEO de ING en España y Portugal, la operación de Singular es "complementaria a nuestros planes de crecimiento orgánico".

Cabe recordar que el anuncio coincide con el próximo despliegue de su banca privada en España. Después del verano, ING lanzará en España su nueva banca privada con asesores físicos en Madrid, Barcelona y Valencia, con 15 variantes de carteras de gestión discrecional y con varios planificadores patrimoniales a disposición de los clientes de rentas altas.

El banco naranja partirá de 15.000 millones de euros en banca privada en España y su intención es tener 100 asesores financieros para 2028. Es más, su nueva flagship en la madrileña plaza de Colón -que abrirá en septiembre- está a pocos metros de la sede de Singular Bank.

Según Treon, la entrada en Singular abre un abanico de "oportunidades de colaboración" para los clientes de más alto patrimonio, sobre todo en los aspectos "más cualitativos".

Por ejemplo, aquellos clientes de rentas altas de ING que precisen de productos o servicios "complejos" como los créditos lombardos o la planificación fiscal-patrimonial, podrán ser gestionados por Singular Bank, cuyos banqueros y especialistas tienen más experiencia en estos campos. También en la distribución de fondos alternativos de activos privados.

Así lo ha subrayado Tolcheff: "Esta operación inorgánica es muy complementaria a nuestra senda orgánica. Hay productos o servicios donde nosotros todavía no tenemos experiencia o competencia suficiente".

"Entendemos que el 40% es el porcentaje adecuado para apoyar al equipo directivo existente en el desarrollo de Singular de ahora en adelante. Es el punto de partida y, como parte del acuerdo, podríamos aumentar la participación en el futuro", ha deslizado Tolcheff.

Al no tener una mayoría de Singular, Javier Marín no estará en el consejo de ING.

"La oportunidad de la banca privada en España es muy grande y hay terreno por cubrir. En paralelo al crecimiento de nuestro negocio orgánico, hay mucho margen para seguir avanzando", ha añadido Treon.