Mutuactivos lanza sus primeros planes de pensiones para autónomos

La contratación está limitada a trabajadores autónomos y los planes mantienen los mismos supuestos de liquidez que los planes individuales.

Ambos planes permiten a los autónomos aportar hasta 5.750 euros anuales con desgravación fiscal, muy superior al límite de los planes individuales.

El plan de renta fija mixta está dirigido a perfiles conservadores y próximos a la jubilación, mientras que el de renta variable internacional es para autónomos con mayor tolerancia al riesgo.

Mutuactivos lanza sus primeros planes de pensiones específicos para autónomos, con opciones de renta fija mixta y renta variable internacional.

Para los autónomos, planificar el ahorro para la jubilación es especialmente importante. A diferencia de otros grupos de profesionales, no siempre cuentan con mecanismos automáticos de previsión, sus ingresos pueden ser más variables y, en muchos casos, su pensión pública futura puede resultar más ajustada.

Por ello, disponer de vehículos específicos que permitan ahorrar con visión de largo plazo, flexibilidad y eficiencia fiscal resulta clave para construir un complemento patrimonial sólido de cara al retiro.

Conscientes de esta necesidad, en Mutuactivos Pensiones, la gestora de fondos de pensiones del Grupo Mutua Madrileña, acaban de lanzar sus primeros planes de pensiones para trabajadores autónomos: Fondomutua Autónomos Renta Fija Mixta, PPES (Plan de Pensiones de Empleo Simplificado) y Fondomutua Autónomos Renta Variable Internacional, PPES, dos vehículos pensados para convertir el ahorro a largo plazo en una herramienta real de planificación financiera para este colectivo.

Fondomutua Autónomos Renta Fija Mixta está orientado a perfiles más conservadores o a quienes se encuentran en etapas más próximas a la jubilación. Su política de inversión permite invertir en renta fija (prioritariamente) y en renta variable con una exposición de entre un 1% y un 30% (con una posición neutral del 15%).

Este plan de pensiones se integra en el fondo de pensiones Fondomutua Empleo Moderado, FP, que en los últimos tres años ha registrado rendimientos anuales netos por encima del 5%. Presenta un perfil de riesgo 2 en una escala del 1 al 7.

Fondomutua Autónomos Renta Variable Internacional se dirige a aquellos trabajadores autónomos con mayor horizonte temporal y una tolerancia al riesgo más elevada.

En este caso, la exposición a renta variable podrá situarse entre el 75% y el 100% (con una posición neutral del 95%). Su objetivo es maximizar el potencial de revalorización del ahorro en el largo plazo mediante una cartera global diversificada.

Este plan se integra en el fondo de pensiones Fondomutua Empleo Renta Variable Internacional, FP que en los últimos tres años ha obtenido unas rentabilidades netas del 19,68% (en 2023), del 25,18% (en 2024) y del 7,69% (en 2025). Presenta un perfil de riesgo 4 en una escala del 1 a 7.

La entidad promotora en ambos casos es el Colegio Profesional de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora (ECOVA).

Ricardo González Arranz, director general de Mutuactivos Pensiones, afirma que para los autónomos ahorrar a largo plazo no es una opción secundaria, sino una decisión financiera esencial. “Con estos nuevos planes queremos ofrecer soluciones que les permitan canalizar ese ahorro con una gestión profesional, una propuesta adaptada a distintos niveles de riesgo y una ventaja fiscal claramente diferencial frente a otras alternativas”, asegura.

Incentivo fiscal

Uno de los grandes atractivos de estos planes es su tratamiento fiscal. Los autónomos pueden realizar aportaciones de hasta 5.750 euros anuales con desgravación fiscal, frente al límite general de 1.500 euros de los planes de pensiones individuales.

Esta diferencia convierte a los planes de pensiones de empleo en una herramienta especialmente eficiente para canalizar el ahorro previsional con mayor capacidad de aportación y mayor impacto en la planificación financiera anual.

Los planes de pensiones para autónomos mantienen los mismos supuestos de liquidez que los planes de pensiones individuales: se pueden rescatar en casos de paro de larga duración, enfermedad grave o a partir de los diez años de su contratación.

Para poder contratarlos únicamente es necesario acreditar la condición de trabajador autónomo en el momento de la suscripción.