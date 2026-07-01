ING encabezará un consorcio de inversores para comprar Singular Bank

La operación coincide con el próximo lanzamiento de la banca privada de ING en España, que reforzará su presencia en el segmento de altos patrimonios.

El equipo directivo actual, liderado por Javier Marín, aumentará su participación y mantendrá la gestión, preservando la marca y la independencia de Singular Bank.

ING se quedará con aproximadamente el 40% de Singular Bank, mientras que un banco mexicano y varios family offices tomarán participaciones minoritarias.

ING liderará un consorcio de inversores para adquirir la mayoría de Singular Bank, saliendo así el fondo Warburg Pincus del capital.

El proceso de venta de Singular Bank llega a su recta final. ING, que era el principal grupo interesado, ha acordado con Warburg Pincus y el equipo que lidera Javier Marín que encabezará un consorcio inversor que se hará con una mayoría del banco privado español.

Esto supondrá la salida completa del fondo americano Warburg del capital de Singular, donde permanece desde 2019 con más de un 93%, cuando compró el antiguo Self Bank a Société Générale y desde donde construyó el actual Singular Bank, que hoy gestiona unos 17.000 millones de euros de altos patrimonios.

A priori, ING se hará con un 40%, mientras que un banco mexicano y otros family offices clientes de la entidad se harán con otros paquetes minoritarios, como ha adelantado Expansión y ha confirmado EL ESPAÑOL-Invertia con fuentes del mercado.

Marín y el resto de principales ejecutivos, que en la actualidad ostentan casi un 6,5% del accionariado, aumentarán su participación y mantendrán la dirección del banco. Este era un requisito prioritario para el exCEO del Santander, que busca mantener la marca, el equipo y la independencia de Singular Bank en la nueva etapa.

Con todo, faltan por cerrar algunos flecos. Si bien todo parece indicar que la operación quedará cerrada a mediados de julio. Desde Singular Bank e ING no han hecho comentarios.

Ofensiva de ING

Durante el proceso de venta, Singular y Warburg han recibido el interés de distintos grupos financieros, tanto internacionales (como Intesa Sanpaolo) como nacionales (caso de Abanca). Jefferies es quien ha asesorado en el proceso.

La ofensiva de ING por hacerse con un gran paquete de Singular Bank coincide con el próximo despliegue de su banca privada en España. Después del verano, ING lanzará en España su nueva banca privada con asesores físicos en Madrid, Barcelona y Valencia, con 15 variantes de carteras de gestión discrecional y con varios planificadores patrimoniales a disposición de los clientes de rentas altas.

El banco naranja partirá de 15.000 millones de euros en banca privada en España y su intención es tener 100 asesores financieros para 2028. Pero esta hoja de ruta puede agrandarse ya con Singular Bank como participada y dentro de su perímetro.