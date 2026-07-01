España roza los 1,1 millones de ricos: 83.000 españoles tienen de 5 a 100 millones de dólares

Más del 2,7% de los adultos en España son millonarios, y la riqueza total de estos alcanza los 4 billones de dólares.

La riqueza media de los españoles se sitúa en 306.412 dólares, mientras que la mediana es de 111.575 dólares por adulto.

83.000 españoles poseen una riqueza de entre cinco y 100 millones de dólares, segmento al que la banca está dedicando servicios exclusivos.

España cuenta con casi 1,1 millones de personas con un patrimonio neto de entre uno y dos millones de dólares, según el informe Global Wealth Report 2026 de UBS.

La riqueza en España sigue aumentando año a año. Nuestro país ya cuenta con casi 1,1 millones de personas que atesoran un patrimonio neto de entre uno y dos millones de dólares, según UBS, cifra que creció en 32.707 personas (un 3,1%) entre 2024 y 2025.

El último 'Global Wealth Report 2026' de UBS concreta que, incluso más allá de este privilegiado segmento de la población, 83.000 españoles manejan una riqueza de entre cinco y 100 millones de dólares.

Este es el nicho de mercado al que más atención está prestando la banca a través de sus unidades de banca privada.

Las entidades están lanzando servicios específicos de planificación fiscal-patrimonial o fondos de activos privados para estos colectivos, así como multifamily offices u oficinas diferenciadas para las fortunas latinoamericanas que cada vez más llegan a nuestro país, en el caso de los grandes clientes.

Conforme al informe del banco suizo, la riqueza combinada de los millonarios españoles supone un total de más de 4 billones de dólares (3,5 billones de euros). Algo más del 2,7% de los adultos en España son millonarios.

Riqueza media

En términos generales, la riqueza media de los españoles se sitúa en los 306.412 dólares (268.583 euros), mientras que la riqueza mediana por adulto es de 111.575 dólares (97.800 euros).

Casi la mitad de los adultos en España (48%) poseen un patrimonio neto valorado entre 100.000 y un millón de dólares, mientras que otro tercio posee activos por valor de entre 10.000 y 100.000 dólares.

"España se mantiene entre los países con mayores niveles de ahorro y riqueza de Europa, destacando por la amplitud y el equilibrio en la distribución de su patrimonio. A medida que la riqueza de los hogares continúa creciendo de forma sostenida, el peso relativamente bajo de los activos financieros frente a otras economías avanzadas refleja un margen considerable para seguir profundizando en la gestión patrimonial", sostiene Pablo Carrasco, director general de UBS Wealth Management en España.

En 2025, la riqueza mundial creció a su ritmo más rápido desde 2017, marcando el tercer año consecutivo de crecimiento. Registró un aumento del 10,8%, frente a crecimientos medios del 4,4% los dos años previos.