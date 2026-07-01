BBVA lanza un 'family office' para clientes de entre 30 y 300 millones de euros

El equipo inicial estará formado por diez personas y los honorarios serán fijos, sin comisiones de retrocesión de terceros.

El servicio comenzará en España y el modelo se expandirá progresivamente a mercados internacionales como Miami, Suiza, México o Turquía.

La nueva filial, autónoma y controlada al 100% por BBVA, tendrá su sede en una zona premium del centro de Madrid.

BBVA ha lanzado un multifamily office dirigido a clientes con patrimonios entre 30 y 300 millones de euros.

BBVA se sube al tren de los multifamily offices independientes en la gran banca, como ya hicieron CaixaBank con OpenWealth, Santander con Beyond Wealth o Bankinter. El banco azul ha lanzado su propia filial de asesoramiento independiente para grandes fortunas con entre 30 y 300 millones de euros invertibles.

Aunque hasta el último trimestre el banco no terminará de definir su marca, la sociedad ya está operativa. Según el grupo, el rango óptimo de clientes potenciales se eleva hasta los 250 o 300 millones, puesto que por encima de esa cota las grandes familias o instituciones suelen crear sus propios family offices.

El multifamily office de BBVA, que está controlado al 100% por el grupo y es una sociedad limitada, será autónomo en términos operativos y comerciales.

Su responsable es César Solera, que proviene de la dirección territorial Este, donde era el responsable de BBVA Patrimonios. Arrancará con un equipo de diez personas, de las cuales la mayoría ya se han incorporado desde otras áreas del banco.

La filial tendrá su propia sede en una zona premium del centro de Madrid, en un espacio aparte de otras oficinas comerciales de BBVA.

El servicio se iniciará en España, pero el modelo de multifamily office se extenderá a otras geografías internacionales del grupo con el paso del tiempo, dado que la vocación es global. “Ya hay varias geografías trabajando en ello, pero es decisión de cada geografía lanzarlo o no”, ha aseverado Fernando Ruiz, director de Banca Privada y Banca Personal en BBVA España.

Algunos de los mercados potenciales donde llevar su huella podrían ser Miami (Estados Unidos), Suiza, México o Turquía, regiones donde opera BBVA y en algunas de las cuales es líder, como México o Turquía.

Por ahora, el grupo no se ha marcado objetivos de clientes o volumen bajo gestión a medio plazo con su multifamily office. Pero sí ha deslizado que los honorarios serán fijos, sin retrocesiones de terceras gestoras de fondos o proveedores de servicios.