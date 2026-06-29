Cómo ganar de manera consistente con pequeños y medianos valores

El fondo se apoya en un equipo gestor con más de 20 años de experiencia, aplicando un riguroso análisis fundamental y visión a largo plazo.

Los sectores industriales, inmobiliarios, de consumo discrecional y financieros son los más representados en la cartera.

Invierte principalmente en empresas europeas de entre 0,5 y 8.000 millones de euros, evitando concentraciones superiores al 5%.

El fondo Mutuafondo Valores Small & Mid Caps ha superado el 810% de rentabilidad acumulada desde 1998, batiendo a su índice de referencia.

La inversión en bolsa no se limita a las grandes compañías. El universo de pequeñas y medianas empresas ofrece oportunidades diferenciales para diversificar una cartera y generar rentabilidad en el largo plazo.

Una de ellas es Mutuafondo Valores Small & Mid Caps, el fondo de renta variable de Mutuactivos especializado en pequeñas y medianas compañías, que suma cerca de 30 años superando al índice de referencia de su segmento y que ha logrado rentabilidades acumuladas superiores al 810% desde su lanzamiento en 1998. Quien invirtió entonces disfruta de una rentabilidad anual del 8,3%.

La cifra contrasta con el índice europeo de referencia (EAA Fund Europe Small-Cap Equity), que registra una rentabilidad acumulada del 624% en el mismo periodo (de 1998 a mayo de 2026) y una rentabilidad anualizada del 7,4%.

A lo largo del tiempo, el fondo se ha situado de forma recurrente entre el primer y segundo cuartil de su categoría en distintos horizontes temporales.

Este comportamiento responde a una filosofía de inversión claramente definida: selección de compañías de calidad con ventajas competitivas sostenibles, con equipos de gestión sólidos y elevada capacidad de generación de caja, a través de un análisis fundamental riguroso, una gestión activa y un horizonte de inversión de largo plazo.

Cartera diversificada

Mutuafondo Valores Small & Mid Caps invierte principalmente en compañías europeas de entre 0,5 y 8.000 millones de euros, con una diversificación equilibrada y evitando la concentración excesiva con posiciones que no superen el 5% del patrimonio.

Entre los sectores más representados en el fondo destaca el industrial (que supone un 17% de la cartera), el inmobiliario (11,9%), el de consumo discrecional (10,5%) y el financiero (9,6%).

Entre las principales posiciones actuales se encuentran compañías como Zegona, Atalaya Mining o flatexDeGiro.

Un entorno que sigue ofreciendo oportunidades

Según el equipo gestor, el actual entorno continúa siendo favorable para la inversión en pequeñas y medianas compañías, principalmente por tres factores:

Crecimiento económico: este segmento, de carácter más cíclico, tiende a beneficiarse en fases expansivas

Valoraciones atractivas: cotizan con descuentos significativos frente a las grandes compañías

Tipos de interés: un escenario de normalización geopolítico, acompañado de menor incertidumbre, podría actuar como catalizador adicional

Un equipo con décadas de experiencia

La gestión del fondo se apoya en un equipo de 6 gestores especializados por sectores, con una experiencia media de más de dos décadas en los mercados financieros. Este enfoque permite un conocimiento profundo de las compañías analizadas y refuerza una metodología basada en el análisis fundamental y en la visión a largo plazo.