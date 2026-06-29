CaixaBank refuerza Advisory GPS con dos fondos asesorados por Goldman, BlackRock, Capital Group y Franklin

El servicio Advisory GPS suma 7.100 clientes activos y más de 1.500 millones de euros gestionados, apoyándose en la tecnología Aladdin Wealth de BlackRock.

La selección de asesores se realizó tras analizar 300 gestoras en Europa y EE. UU., eligiendo finalmente a cuatro firmas de prestigio.

El fondo Advisory GPS European Equity está asesorado por Goldman Sachs (enfoque fundamental) y BlackRock (cuantitativo), mientras que el US Equity cuenta con Capital Group y Putnam Investments.

CaixaBank refuerza sus alianzas con gestoras internacionales con el lanzamiento de dos nuevos fondos dirigidos a clientes de Advisory GPS, el servicio de asesoramiento para altos patrimonios de CaixaBank Wealth Management.

Ambos presentan la característica diferencial de contar con más de un asesor bajo un mismo producto.

El primero es el Advisory GPS European Equity. Es un fondo de bolsa europea con enfoque blended, cuyo objetivo es superar al mercado manteniendo un tracking error controlado.

La cartera está asesorada por dos advisors con enfoques diferenciados y complementarios: Goldman Sachs Asset Management, con un enfoque fundamental, y BlackRock, con un enfoque cuantitativo.

El segundo es el Advisory GPS US Equity, un fondo de acciones estadounidenses también blended y con tracking error controlado.

En su caso, la cartera está asesorada por Capital Group y Putnam Investments (afiliada de Franklin Templeton), con un enfoque fundamental bottom-up.

Para la selección de los asesores, CaixaBank AM llevó a cabo un "exhaustivo proceso de selección activa" en el que se analizó un universo de 300 gestoras en Europa y Estados Unidos, hasta llegar a las cuatro firmas seleccionadas.

Aladdin

"Se trata de gestoras de reconocido prestigio con las que el Grupo CaixaBank ya ha colaborado y que ahora también asesorarán fondos de CaixaBank AM", apuntan desde la entidad.

La entidad fue pionera en este modelo de alianzas con firmas internacionales con el lanzamiento en 2019 de las carteras Master de gestión discrecional, con un enfoque que ya incorporaba un modelo de asesoramiento externo.

El servicio Advisory GPS, lanzado en 2024 para clientes de CaixaBank Wealth Management con contrato de asesoramiento, cuenta con alrededor de 7.100 clientes activos y más de 1.500 millones de euros de patrimonio gestionado.

En líneas generales, el servicio es de pago explícito; da acceso a una variedad de opciones de inversión, pudiendo elegir entre fondos y ETF o valores, y a partir de ahora, también los dos nuevos fondos mencionados; y se apalanca en la herramienta Aladdin Wealth, la tecnología de gestión de inversiones de BlackRock.