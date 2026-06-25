El exCEO y cofundador de Self Bank, Alberto Navarro, se une como socio al asesor financiero de IA Multiplo Capital

La incorporación de Navarro tiene como objetivo fortalecer la estrategia, el posicionamiento de marca y la excelencia tecnológica de la compañía.

Multiplo Capital es una fintech de asesoramiento financiero digital respaldada por IA, que ya asesora sobre más de 26 millones de euros.

Alberto Navarro, exCEO y cofundador de Self Bank, se incorpora como socio y miembro del comité asesor de Multiplo Capital.

La empresa de asesoramiento financiero digital con inteligencia artificial Multiplo Capital ha fichado a una de las figuras pioneras de la banca digital española, Alberto Navarro, exconsejero delegado y cofundador de Self Bank, siendo una de las piezas clave del equipo que lo lanzó y llevó al éxito.

Navarro se incorpora a Multiplo Capital como socio y como miembro del comité asesor.

Multiplo Capital consiguió la aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el pasado enero y ya asesora sobre un capital que supera los 26 millones de euros.

Su plataforma ofrece un "espacio único" donde los inversores tienen completa visibilidad sobre sus flujos financieros, su patrimonio y la evolución del mismo; además de ofrecer la ayuda técnica y profesional para gestionarlo "de la mejor manera posible".

Navarro ayudará a la fintech en la definición de la estrategia, construcción de posicionamiento de marca en el sector y en garantizar que la arquitectura tecnológica y metodologías de ejecución saquen el máximo partido a la IA para maximizar la productividad y excelencia. Además de apoyar la actividad de fundraising.

Detrás de esta fintech respaldada por Antai Ventures y fundada por Cristian Merino (CEO), se encuentran perfiles del mundo emprendedor y financiero como Sebastián Mejía (expresidente y cofundador de Rappi), Juan Pablo Jimeno (exdirector de Mercados Globales en BBVA y asesor sénior en BME) o Aitor Chinchetru (cofundador y ex co-CEO de Fintonic).

También Antonio Salido (exdirector de Marketing en Fidelity), Nicholas Salguero (managing partner en TIFIN Europa y cofundador y CEO en Arbor Fintech), y Haresh Bajaj (ex de Klarna y Pleo, así como business angel de compañías ligadas a los sectores de la IA y fintech).

"Hace más de dos décadas, tuve la oportunidad de participar en una de las primeras transformaciones digitales de la banca en España, contribuyendo a acercar las inversiones y el ahorro a miles de personas a través de un modelo más accesible, eficiente y transparente", sostiene Navarro.

Y afirma que "hoy veo en Multiplo Capital una oportunidad de mercado de una magnitud similar, ya que, durante años, el acceso al asesoramiento financiero personalizado e independiente estuvo reservado a una minoría de inversores con elevados patrimonios".

Democratización

"Sin embargo", añade Navarro, "la necesidad de planificación financiera, visibilidad patrimonial y acompañamiento profesional es universal y sólo Multiplo Capital está respondiendo a esa demanda con una propuesta innovadora que combina tecnología, IA y asesoramiento experto para democratizar el acceso a una gestión patrimonial de calidad".

Cabe recordar que, en febrero de 2019, el fondo de capital riesgo estadounidense Warburg Pincus, junto con Javier Marín, exconsejero delegado del Santander, adquirieron el 100% del capital de Self Bank a Société Générale.

En enero de 2020, la entidad cambió su denominación a Singular Bank, consolidándose como uno de los principales bancos privados independientes de España. Ahora, Warburg y Marín han puesto en venta la entidad para afrontar una nueva etapa accionarial.