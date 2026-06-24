Fundación AVA e Impact Bridge lanzan un fondo de 50 millones para financiar un proyecto de salud infantil
Con el objetivo de garantizar la sostenibilidad financiera de Casa AVA, en Las Rozas (Madrid).
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Las claves
Generado con IA
Fundación AVA e Impact Bridge lanzan un fondo de 50 millones de euros para financiar Casa AVA, un proyecto de salud infantil.
Casa AVA estará ubicada en Las Rozas (Madrid) y ofrecerá residencia, centro de día y centro de ocio para niños con trastornos neurológicos y sus familias.
Se prevé que el centro beneficie directamente a más de 200 personas cada semana, con apertura programada para el último trimestre de 2027.
El fondo cuenta con la participación de gestoras como BlackRock, Franklin Templeton y Morgan Stanley, y recibirá apoyo pro-bono de varias instituciones.
Impact Bridge Asset Management, gestora española especializada en inversión de impacto, ha presentado en Madrid el IB AVA Shared Opportunities Fund, una iniciativa pionera que pone la inversión privada al servicio del impacto social, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad financiera de Casa AVA.
Casa AVA es un proyecto de la Fundación AVA, organización sin ánimo de lucro dedicada a mejorar la calidad de vida de niños con trastornos neurológicos y sus familias, que dará respuesta a una necesidad urgente y aún no cubierta en España. Sólo en la Comunidad de Madrid se estima que cerca de 3.000 niños presentan trastornos neurológicos graves.
El nuevo centro se construirá en Las Rozas (Madrid) sobre una superficie de más de 4.500 metros cuadrados, con el objetivo de beneficiar directamente a más de 200 personas cada semana. El proyecto integrará tres espacios complementarios: una residencia, un centro de día y, como elemento diferencial, un centro de ocio y respiro familiar diseñado para ofrecer a las familias un descanso real de las labores de cuidado.
Su apertura está prevista para el último trimestre de 2027 y el coste anual de mantenimiento del proyecto asciende a cerca de dos millones de euros.
Este presupuesto se financiará de manera sustancial a través del IB AVA Shared Opportunities Fund, un vehículo de capital privado, estructurado como fondo de fondos, con un tamaño inicial de 50 millones de euros y un plazo de vida de diez años.
Entre las gestoras de primer nivel que ya han confirmado su participación en el fondo destacan BlackRock, Franklin Templeton, Morgan Stanley Investment Management y Tikehau Capital.
E instituciones como Addleshaw Goddard, Alternative Ratings, Caceis, Cuatrecasas, EY y Transcendent proveerán sus servicios pro-bono por esta causa solidaria.