El fondo de Portobello para Catar y Cofides invertirá en compañías con ebitda de hasta 10 M€ y durará una década

Quedan excluidas inversiones en sectores como tabaco, alcohol, juegos de azar y productos derivados del cerdo, debido a la participación de Catar como socio islámico.

El fondo tendrá una duración inicial de diez años, con posibilidad de extenderse dos años más con autorización de los partícipes.

Ispania Growth Fund se centrará en empresas españolas con un ebitda ajustado de hasta 10 millones de euros y alto potencial de crecimiento.

El fondo gestionado por Portobello Capital para Catar y Cofides invertirá 300 millones de euros en proyectos de transición verde y digital en España.

El fondo de inversión en la transición verde y digital de España con 300 millones de euros quePortobello Capital gestionará para Catar y Cofides ya está registrado en la CNMV. Por lo que ya se conocen algunos de los datos por los que el mercado llevaba varias semanas preguntándose.

Como informó este periódico, Qatar Investment Authority (QIA), el fondo de inversión soberano de Catar, y Cofides son los promotores de Ispania Growth Fund FCR, vehículo que se centrará en proyectos estratégicos en España. Como la financiación de la transición verde, la transformación digital y la innovación tecnológica.

En concreto, QIA aportará 150 millones de euros; Cofides, otros 150 millones, mientras que Portobello completará el capital del fondo con una aportación de 7,5 millones de euros y asumirá su gestión.

Ahora, de su folleto en el supervisor se desprende que Ispania Growth Fund invertirá en cualquier empresa española o con actividades en España que tenga un ebitda ajustado (en los últimos doce meses) que no exceda de diez millones de euros.

Esto es, desplegará el dinero en pequeñas compañías o empresas de pequeña capitalización "con alto potencial de crecimiento a medio plazo y expectativas razonables de desinversión".

Otro requisito del fondo es que el proyecto de inversión localizado en España sea realizado principalmente en centros de trabajo situados en la propia España.

Asimismo, la duración del fondo será de una década, hasta 2036, si bien su vida podría extenderse por dos años consecutivos más, hasta los doce (2038). Aunque cada extensión de un año requeriría la previa autorización mediante acuerdo de partícipes.

Veto al cerdo

Entre sus exclusiones, están los sectores habituales: tabaco, drogas recreativas, alcohol, pornografía, casinos y empresas de juego. Y al ser Catar un socio de religión islámica, el fondo tampoco podrá invertir en la fabricación, distribución o venta de productos derivados del cerdo.

El otro gran veto es que no se podrá invertir en fondos, otros vehículos o cuentas en los que se devenguen comisiones de gestión, carried interest u otra forma similar de remuneración.

Como publicaron los socios hace unas semanas, la participación de Cofides se realiza a través del Fondo de Coinversión (FOCO), un fondo público gestionado por Cofides y dotado con 2.000 millones de euros cuyo objetivo es atraer capital internacional, mediante operaciones de coinversión, hacia sectores estratégicos que impulsan la competitividad de la economía española.

Cabe recordar que Cofides está participado al 53% por el Estado español (a través de ICEX, ICO y Enisa), y al 47% por bancos privados españoles y latinoamericanos (Santander, BBVA, Sabadell y CAF).