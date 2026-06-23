Varios ex Invesco traen a España su fondo de pequeñas cotizadas globales West Bay

Napa Capital ha asesorado a West Bay en la entrada al mercado ibérico, enfocándose en family offices y adaptación local.

Glen Hilton, también ex Invesco, es el director de Análisis de Inversiones del fondo, especializado en small caps globales.

West Bay Partners ha registrado en España su fondo Global Small Cap Opportunities Fund para su distribución.

La firma West Bay Partners ha anunciado que su fondo Global Small Cap Opportunities Fund ha sido registrado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para su distribución en España.

El fondo es una estrategia UCITS luxemburguesa que invierte en renta variable global de pequeña capitalización. El gestor designado es Erik Esselink, mediante un acuerdo con Capricorn Fund Managers Limited, gestora de inversiones del fondo.

Esselink gestionó previamente estrategias de small caps europeas y globales en Invesco. Le acompaña Glen Hilton, como director de Análisis de Inversiones, también ex Invesco, con una amplia experiencia en renta variable global de small caps.

West Bay Partners ha trabajado estrechamente con Napa Capital, boutique financiera independiente con sede en Madrid, durante el desarrollo del proyecto en Iberia. Napa Capital ha actuado como asesor estratégico y socio de mercado local, ayudando a West Bay a comprender las prioridades de los family offices ibéricos y apoyando la introducción de la firma en el mercado ibérico.

La estrategia se centra en encontrar compañías con capitalizaciones entre 500 y 10.000 millones de dólares en el momento de la compra, que tengan un valor diferencial y pasen un proceso de selección exhaustivo.

La cartera mantiene típicamente en torno a 50 posiciones core, complementadas por un número menor de ideas oportunistas.