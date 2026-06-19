El único fondo regulado de arte echa el cierre a los cinco años por falta de inversores

El escaso interés inversor, las dinámicas del mercado del arte y los altos costes regulatorios han motivado la liquidación del fondo y de la gestora.

El fondo ArtsGain Alternative Value Fund, dirigido a profesionales, buscaba captar 20 millones de euros para invertir en obras de artistas como Picasso, Botero o Giacometti.

ArtsGain, la gestora barcelonesa, cierra el primer y único fondo regulado de inversión en arte en Europa por falta de inversores.

ArtsGain, la gestora barcelonesa que hace algo más de un lustro lanzó al mercado el primer y único fondo español y europeo regulado para invertir en obras de arte de Picasso, Botero o Giacometti, baja la persiana por falta de inversores.

Sus responsables han liquidado la gestora, ArtsGain Investments, y el fondo, ArtsGain Alternative Value Fund, el cual estaba dirigido a inversores profesionales y pretendía captar unos 20 millones de euros.

Pero las propias dinámicas internas del mercado del arte -las grandes fortunas y coleccionistas prefieren invertir en directo, individualmente y con discreción-; la difícil comparación del arte con activos financieros tradicionales como la bolsa o la renta fija, y la estrecha vigilancia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para un proyecto tan pionero de este tipo, han abocado a su cierre.

El fondo no consiguió levantar suficiente patrimonio para mantenerse con vida mucho más tiempo, y los costes regulatorios le han ido enterrando poco a poco.

Sólo Ernest Sales, presidente de K-tuin (distribuidor de Apple en España) y copresidente de Retail de Midis Group, decidió participar en este proyecto como socio inversor ancla y, además, hacerlo público.

"Hemos dejado de ser una gestora y un fondo regulado y ahora estamos viendo cómo atacamos el mercado más internacional de otra forma", avanza Xavier Olivella, cofundador de ArtsGain.

Y pone en contexto que "en toda Europa no hay ningún fondo de arte regulado, y los que hay son sin regular".

"Nosotros creíamos que esto de la regulación era una ventaja competitiva, pero no lo es", reconoce Olivella, consciente de que su fondo ya liquidado era "muy sofisticado" para el ecosistema financiero español.

El fondo ofrecía exposición a una cartera diversificada de renombrados artistas de alcance mundial que incluía desde Pablo Picasso hasta artistas en su última etapa de vida pasando por arte surrealista, mujeres artistas de máxima relevancia y una selección de artistas españoles contemporáneos en auge.

Entre ellos, se contemplaba desde Fernando Botero hasta Alberto Giacometti.