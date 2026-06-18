Tesys lanza un fondo 'value' con acciones como Eurazeo, Laurent-Perrier o Azimut

El fondo invierte en compañías internacionales infravaloradas, principalmente europeas, con un análisis fundamental riguroso y visión de largo plazo.

La gestora independiente Tesys Activos Financieros, propiedad del family office Torres-Solanot y Sala Asociados (TS&S), lanza su segundo fondo de inversión. Un producto con el que pretende competir en el disputado segmento del value patrio, donde están Francisco García Paramés (Cobas), Azvalor, Bestinver, Magallanes, Panza Capital, Horos, Hamco, Muza o Valentum.

El nuevo fondo es Tesys Value, que invierte en una selección concentrada de compañías internacionales infravaloradas en bolsa -sobre todo, europeas-, con amplio margen de seguridad y fuera del foco del mercado.

El vehículo comparte con Tesys Internacional (21,5 millones de euros), el primer fondo de la gestora, "un enfoque de análisis fundamental riguroso, visión de largo plazo y gestión activa de alta convicción, con el objetivo de obtener rentabilidad sostenida por encima del mercado", como explican desde la firma.

Y subrayan que "el análisis es cualitativo en su naturaleza y cuantitativo en sus criterios de decisión, y sólo se invierte cuando el descuento frente al valor intrínseco cubre el coste de oportunidad". El gestor del fondo es Aníbal San Miguel Bielsa, hasta ahora analista de la gestora.

El fondo busca negocios familiares o con accionistas ancla cuya participación represente una parte relevante de su patrimonio personal, bajo la premisa de que los incentivos determinan los resultados.

La cartera inicial de Tesys Value concentra sus primeras posiciones en Eurazeo, el holding de inversión francés, con casi un 9% del patrimonio; el fabricante de envases Groupe Guillin (7,8%) o el grupo industrial Burelle (7%).

También están presentes la bodega gala Laurent-Perrier y la gestora italiana Azimut Holding, que cierran el top-5 de valores con un 5,4% y un 5,1%, respectivamente.

"Con Tesys Value ampliamos nuestra propuesta para aprovechar oportunidades que el mercado infravalora y que el tamaño de un fondo pequeño permite explotar con ventaja", señala Iván Ferrándiz, socio fundador y CEO de Tesys Activos Financieros.