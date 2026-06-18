La rentabilidad de una cuenta no depende solo de la TAE. Una cuenta online sin comisiones, como la de imagin, te ayudará a 'rentabilizar' mejor tu dinero.

Las claves

Las claves Generado con IA Las cuentas de ahorro con alta TAE suelen tener condiciones ocultas, como promociones limitadas, comisiones o requisitos adicionales. La cuenta online de imagin no cobra comisiones de apertura, mantenimiento ni gestión, y permite controlar las finanzas desde el móvil. imagin facilita la gestión diaria del dinero con herramientas digitales y permite ahorrar evitando costes innecesarios. La tarjeta de imagin no tiene coste de emisión ni mantenimiento, y ofrece ventajas como pagos sin comisiones en divisas y retiradas gratuitas en más de 11.000 cajeros de CaixaBank.

Cuando hablamos de tener una cuenta de ahorro, ¿piensas automáticamente en la TAE? Es decir, en la tasa anual equivalente que, expresada en porcentaje, suele reflejar la rentabilidad real del producto financiero. Siempre hemos creído que cuanto más alta sea la cifra, mejor. Pero no todas las cuentas que prometen una gran rentabilidad terminan siendo tan interesantes cuando leemos la letra pequeña del contrato.

Por ejemplo, hay promociones que se limitan a unos meses, otras entidades obligan a domiciliar la nómina, a mantener un saldo concreto o a contratar productos adicionales. Y al final, el dinero que 'ganas' por una parte, termina desapareciendo entre comisiones y costes ocultos. Por eso, hay una nueva manera de 'rentabilizar' los ahorros, y pasa por tener la cuenta online sin comisiones de imagin, pues elimina comisiones, permite controlar mejor los gastos y gestionar tus finanzas desde el móvil.

La nueva rentabilidad no siempre está en la TAE

Cuenta online Imagin

Las cuentas remuneradas han ganado muchos adeptos en los últimos años, motivado sobre todo por las promociones comerciales que lanzan para aparentemente hacer crecer tu dinero sin esfuerzo. Eso sí, si nos fijamos en las condiciones, nos damos cuenta de que quizá la oferta no es tan buena como parece.

Cuentas que solo remuneran una parte del saldo.

Aplican la rentabilidad durante unos pocos meses.

Te impiden tocar tu dinero durante un periodo de tiempo.

Exigen condiciones muy concretas para mantenerla.

Entonces, ¿merece la pena una TAE alta si a cambio tienes que pagar comisiones por el mantenimiento, la gestión diaria o por solicitar una tarjeta? Y si además tienes que contratar un seguro u otro producto financiero extra, estarás gastando con creces la rentabilidad que te da, antes incluso de obtenerla.

imagin, una cuenta base para organizar mejor tus finanzas

Cuenta online Imagin

La ventaja de la banca en la actualidad es que hay cuentas para cubrir las necesidades de todos los usuarios, ya sea para ahorrar o para gestionar el día a día. La cuenta online sin comisiones de imagin entra en este segundo grupo. No genera una rentabilidad directa (0% TAE), pero sí que pretende convertirse en la cuenta principal para gestionar ingresos, pagos, suscripciones, transferencias y los gastos del día a día.

De hecho, es una de las propuestas más interesantes de la banca digital actual, pues la operativa es 100% digital desde la app de imagin. Puedes abrir una cuenta desde el móvil en pocos minutos y empezar a operar sin comisiones de apertura ni de mantenimiento, y tampoco te obligan a domiciliar la nómina para mantener estas condiciones en el tiempo.

Así que, aunque no obtengas una retribución directa, sí consigues una 'rentabilidad' a lo largo del año con el dinero que te ahorras en comisiones. Además, la app de imagin incluye herramientas para controlar mejor el gasto y clasificar los movimientos, que al final es otra buena manera de saber en qué gastamos el dinero para ahorrar. Y podrás programar pagos y transferencias, activar notificaciones, domiciliar recibos y enviar y recibir dinero con Bizum.

La estrategia combinada: cuentas remuneradas y gestión digital inteligente con imagin

Cuenta online Imagin

Cada vez son más los clientes que deciden separar el dinero del día a día del que destinan para ahorrar. De hecho, muchos usuarios utilizan una cuenta remunerada con vistas al futuro y otra cuenta principal para los gastos habituales. Y es una de las opciones más inteligentes en la actualidad.

Por un lado, la cuenta remunerada permite obtener rendimiento de un dinero que no necesitarás a corto plazo. Y al mismo tiempo, la cuenta online de imagin te permite gestionar la operativa del día a día (nómina, recibos, pagos, compras) sin comisiones para 'rentabilizar' tu dinero de otra manera.

Más allá del ahorro: viajes, pagos y ventajas que también suman

Cuenta online Imagin

Asociamos la rentabilidad al dinero que entra en nuestra cuenta, pero hay otra forma de 'ganar', y pasa por evitar gastos que no aportan nada. En imagin, por ejemplo, la tarjeta asociada a la cuenta no tiene coste de emisión ni de mantenimiento. Además, permite pagar en cualquier divisa del mundo sin comisiones y sacar dinero fuera de España sin comisiones de imagin. También dentro de nuestro país, gracias a la red de más de 11.000 cajeros de CaixaBank.

Y a esto se le suman las promociones. Por ejemplo, si domicilias tu nómina (no es obligatorio para tener abierta la cuenta sin comisiones), puedes conseguir hasta 250€ y hasta 500€ extra si invitas a 10 amigos a darse de alta en imagin. En total, hasta 750€ sin ser ninguna cuenta remunerada al uso.

Preguntas frecuentes sobre cuentas de ahorro

¿Qué es una cuenta de ahorro con alta rentabilidad?

Es una cuenta que ofrece intereses superiores a los de una cuenta tradicional. Normalmente, son promociones limitadas en el tiempo y exigen ciertas condiciones para acceder a una TAE alta.

¿Qué hay que mirar además de la TAE?

Además de la cifra asociada a la rentabilidad, revisa siempre si hay comisiones, cuánto tiempo dura la promoción, qué saldo máximo remunera y si hay algún requisito que te obligue a domiciliar la nómina o contratar otro producto.

¿imagin tiene comisiones de mantenimiento o gestión?

No. La cuenta online de imagin no tiene comisiones de apertura, mantenimiento ni gestión.

¿Se puede usar imagin junto a una cuenta remunerada?

Sí y, de hecho, muchas personas utilizan imagin como cuenta principal para el día a día y reservan otra cuenta remunerada para el ahorro.

¿Es seguro tener el dinero en una cuenta online?

Sí, siempre que la entidad esté adherida al Fondo de Garantía de Depósitos. CaixaBank lo está, con un importe máximo garantizado de 100.000€ por titular.